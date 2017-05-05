英國大選在即 各黨呼籲華人投票

圖片版權 BBC Chinese Image caption 英國將於6月8日提前舉行大選，英國各政黨目前都在積極爭取華人選民投票。

英國將於6月8日提前舉行大選，英國各政黨目前都在積極爭取華人選民投票。

跨政黨組織"英國華人參政計劃"發起華人關注大選行動，得到了英國最大三大黨保守黨、工黨和自民黨的華人代表的一致支持。

近日，"英國華人參政計劃" 發起創辦人李貞駒律師與三大政黨代表保守黨伊嶺區前任區議員楊慶權法官、華人工黨主席梁辛尼CBE及華人自民黨聯席主席杜淑真MBE等華社商界、法律界、婦女事務和媒體人士在倫敦中國城聚會，呼籲華人登記選民、積極參與投票。

李貞駒律師呼籲華人盡早在5月22日前辦理選民登記手續，不要錯過6月8日的英國大選投票機會。為此，她本周未將帶領志願者到英國伯明翰、曼切斯特、利物浦和和格拉斯哥的多個華埠進行宣傳以及協助華人登記選民活動。

在倫敦中國城的活動中，華人參政計劃新任主席梁日昌表示：英國是民主政制的國家，居住英國的華人作為英國社會的一份子，必須參與選舉投票，反映對政治的看法，才能發揮影響力，對社會作出貢獻。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 英國議會的少數族裔議員比例偏低，華人參政引起了其他族群的關注。"黑人投票行動"（Operation Black Vote）總監西蒙·伍利在到倫敦中國城出席了上述活動，希望華人珍惜選票登記選民，積極投入政治。

英國議會的少數族裔議員比例偏低，華人參政引起了其他族群的關注。"黑人投票行動"（Operation Black Vote）總監西蒙·伍利在到倫敦中國城出席了上述活動，希望華人珍惜選票登記選民，積極投入政治。

英國華人來自中國大陸、香港、台灣、東南亞等世界各地，據英國官方統計，華人佔英國總人口比例大約0.5%，但近年來特別是來自中國的移民人數有所增加。

不過，按人口比例，英國華人參政比例偏低。因此，創立於2006年的"英國華人參政計劃"希望提高華人公民意識，以進一步加強英國社會對華社聲音的重視。