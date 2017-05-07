喊著脫歐富豪更富！英國十大富豪榜上僅一人「正統」

圖片版權 PA / AFP Image caption 從左上角順時針方向：伊布拉希莫維奇今年新上榜，阿黛爾、欣杜賈與戴森的財富紛紛有所增長。

《星期日泰晤士報》2017年富豪排行榜新鮮出爐，全英最富1000人仍「處變不驚地瘋狂增收」，似乎去年英國公投決定脫離歐盟的結果對超級富豪資產膨脹影響甚微。

這些人的資產總值達6580億英鎊（8542億美元；5.9萬億元人民幣），與去年相比增收了14%。

印裔投資大亨斯裏·欣杜賈（Sri Hinduja）與戈皮·欣杜賈（Gopi Hinduja）兄弟在三年內再度問鼎英國最富。其執掌的欣杜賈集團投資於房地產、醫療和油氣產業，又添32億英鎊新增資產後，今年他們坐擁估值達162億英鎊的資產。

據排行榜統計，全英共有134名億萬富翁，其中14人是在去年短短一年之內晉升榜單。

富豪榜責編羅伯特•沃茨（Robert Watts）表示：「在我們中的大多數人歐盟公投和英國去留焦灼不安之際，英國許多超級富豪們繼續處變不驚地瘋狂增收。」

他認為股市復蘇是這些超級大款們資產攀升的原因。

「股市飆升」

沃茨稱：「原以為歐盟公投日近會導致（經濟活動）熱度激冷，但那並未發生。」

「欣欣向榮的股票市場往往推動富者更富，而自去年6月份起，股市一路飆升。」

Image caption 脫歐公投結果拖低英鎊匯率又如何？富豪財富積聚幾近絲毫無損！

2017富豪榜前20人中，只有零售業大亨韋斯頓兄弟資產縮水。原因是其控股20.8%的英聯食品集團（Associated British Foods）股價下跌，蒸發5億英鎊之後，其資產降至105億英鎊。

「最強吸金大王」是鋼鐵巨頭拉克希米· 米塔爾（Lakshmi Nivas Mittal）——僅一年內狂賺逾60億英鎊，他的個人資產已上升至200億英鎊左右。

然而，這與他在2008年的財富巔峰紀錄277億英鎊尚有一段距離。

其他值得關注的榜單「明星」有：

威斯敏斯特公爵 （ Duke of Westminster ） ：現年26歲的休·格羅夫納是首十位富豪中唯一一位土生土長的英國人，去年繼承家族遺產後，一躍而成30歲以下的世界最富「鑽石王老五」。

：現年26歲的休·格羅夫納是首十位富豪中唯一一位土生土長的英國人，去年繼承家族遺產後，一躍而成30歲以下的世界最富「鑽石王老五」。 俄羅斯裔商人 阿利舍爾·烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov） 持有30%英超俱樂部阿森納（Arsenal）股份，個人財富有117.9英鎊，資產增幅超40億英鎊

持有30%英超俱樂部阿森納（Arsenal）股份，個人財富有117.9英鎊，資產增幅超40億英鎊 脫歐支持者 詹姆士·戴森爵士（Sir James Dyson） 去年成為首位白手起家累積財富突破50億鎊的英國人，今年其資產已達78億英鎊

去年成為首位白手起家累積財富突破50億鎊的英國人，今年其資產已達78億英鎊 英 超球星茲拉坦·伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović） 在加入曼聯後成為英國最高價體育明星，個人資產達1.1億英鎊

在加入曼聯後成為英國最高價體育明星，個人資產達1.1億英鎊 英國歌手阿黛爾（Adele）去年共賺4000萬英鎊，以1.25億的淨資產繼續鞏固其全英最富有女音樂人的地位

沃茨表示：「富豪榜單呈現多元化的態勢。更多女性、不同族裔背景和來自各行各業的人們上榜，禽蛋產業人士和寵物食品加工商與對衝基金管理人和私募大亨爭奪席位。」

在2016年，入圍全英最富有1000人榜的門檻是1.03億英鎊。今年則須1.1億英鎊才能擠入窄門。

僅前20大富豪的身家總值就達1917.7億英鎊，他們在過去12個月間共增加了351.8億資產。