圖輯：蘇格蘭加洛韋之美

圖片版權 Allan Wright

透過攝影師的鏡頭體驗蘇格蘭西南部加洛韋（Galloway）的驚人美景。

在加洛韋居住及工作數年的攝影師艾倫·賴特（Allan Wright）出版一本攝影集呈現加洛韋的自然風光。

攝影集今年夏天將在蘇格蘭出版。圖輯帶您先睹為快。

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「當我和加洛韋自然風光對話時，我發現她瞬間的、多面的美，她常常給我驚喜。而這樣的美景就在窗外，」艾倫·賴特說。

「事實上，我估計你可以把一生中漫步的時光都用在這裏也不會感到無聊，我相信這裏的居民和快樂的遊客都會同意這個說法。」

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