圖輯：蘇格蘭加洛韋之美

  • 2017年 5月 7日
Galloway book 圖片版權 Allan Wright

透過攝影師的鏡頭體驗蘇格蘭西南部加洛韋（Galloway）的驚人美景。

在加洛韋居住及工作數年的攝影師艾倫·賴特（Allan Wright）出版一本攝影集呈現加洛韋的自然風光。

攝影集今年夏天將在蘇格蘭出版。圖輯帶您先睹為快。

Galloway book 圖片版權 Allan Wright

「當我和加洛韋自然風光對話時，我發現她瞬間的、多面的美，她常常給我驚喜。而這樣的美景就在窗外，」艾倫·賴特說。

「事實上，我估計你可以把一生中漫步的時光都用在這裏也不會感到無聊，我相信這裏的居民和快樂的遊客都會同意這個說法。」

Galloway book 圖片版權 Allan Wright
Galloway book 圖片版權 Allan Wright
Galloway book 圖片版權 Allan Wright
Galloway book 圖片版權 Allan Wright
Galloway book 圖片版權 Allan Wright
Allan Wright 圖片版權 Allan Wright
Galloway book 圖片版權 Allan Wright

以上圖片均有版權。

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