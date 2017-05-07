女王丈夫榮退 看愛丁堡公爵的雷人語錄

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英國女王的丈夫愛丁堡公爵將在今年秋天退休。

愛丁堡公爵以直言著稱，聚光燈下這麼多年，留下不少雷人之語。有俏皮的、有無禮的，還有一些乾脆就是政治上極端不正確的。這裏為您收錄一些。

1966年："英國女人不會做飯。"

1969年："你用什麼漱口，鵝卵石？"皇家文藝匯演後問著名歌手湯姆·瓊斯。

1981年：""所有人都在說我們必須有更多的空閒時間。現在他們卻在抱怨自己失業了。" 1981年大蕭條期間。

1984年："你是女的，是吧？"在肯尼亞接受當地一名女子送上的小禮物之後。

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1986年："你們在這裏呆得太久了就會變成瞇縫眼。"訪問中國期間告訴一群英國留學生。

1988年："看起來像個放蕩女人的臥室。"看到約克公爵（安德魯王子）夫婦居家裝修計劃之後。

1992年："哦，不行，說不定會染上什麼可怕的病。"在澳大利亞對方請他摸考拉熊。

1993年："你在這兒時間一定還不太長，你還沒長啤酒肚呢。"在匈牙利碰到英國人。

1994年："你們大多數不都是海盜的後代？"在開曼群島會見一位富有島民。

1995年："你怎麼能讓當地人不喝酒的時間長到足以通過駕照考試？"說給蘇格蘭汽車教練。

1996年："比如說，一個板球手突然決定闖進學校、用球棒把好多人打死—這對他來說很容易，我的意思是，難道你要禁止板球棒嗎？"鄧伯蘭（Dunblane）校園槍擊案後回應禁槍呼聲。

圖片版權 AFP Image caption 「你凖備睡覺了？」

1997年："愚蠢的傻瓜！"劍橋停車場工作人員沒有認出他。

1998年："你還沒被吃掉呢？"在巴布亞新幾內亞旅行的英國學生，那裏有部落吃人。

1999年："聾了？你離那個那麼近，聾了當然不奇怪。"在卡迪夫接見一組失聰少年，他們站在鋼鼓樂隊附近。

1999年："看起來好像是印度人裝的。"在愛丁堡附近一家工廠看到老式保險絲盒。

2001年："你太胖了，當不了宇航員。"13歲的安德魯告訴菲利浦親王他的理想是進入太空。

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2002年："還投長矛呢？"在澳大利亞詢問原住人。

2002年："你看著像自殺炸彈手。"劉易斯島上說給一位身穿防彈背心的女警察。

2003年："你看上去好像已經凖備好上牀睡覺了。"女王和愛丁堡公爵訪問尼日利亞受到國宴歡迎，他對身著民族服裝的尼日利亞總統奧巴桑喬說。

2009年，"今晚你家人來的真多。"在白金漢宮為英國印度人社區舉行的招待會上看到商人Atul Patel的胸卡後說（注：Patel是印度大姓）。

2009年："啊，你自己的鬍子設計的不好，對吧？"留著小小山羊鬍子的設計師Stephen Judge。

圖片版權 AFP Image caption 啊，不知道女王在想什麼？

2010年："你有用這個做的內褲嗎？"在愛丁堡指著蘇格蘭格呢說給蘇格蘭保守黨領導人（女）。

2010年："你在脫衣舞俱樂部工作？"24歲的女大學生Elizabeth Rendle告訴菲利浦親王她在夜總會打工。

2012年："如果我把這拉鏈拉開，肯定會被抓起來。"在英國肯特郡，25歲的地方政府僱員Hannah Jackson，當時穿著一件前面拉鏈從上到下的連衣裙。

2013年："菲律賓肯定半空了，你們全都在這兒運轉NHS了。"NHS是英國全民醫療保健系統，當時菲利浦親王在一家醫院看望醫護人員，其中一護士是菲律賓人。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年愛丁堡公爵和馬拉拉在白金漢宮

2013年："（孩子）去上學是因為他們的家長不願意讓他們呆在家裏。"這話是說給遭塔利班槍擊的巴基斯坦少女馬拉拉的。馬拉拉後來獲得諾貝爾和平獎。

不知年代：「倫敦的問題是遊客，遊客引起堵塞。如果你能終止旅遊，我們就能結束堵車。」 評論倫敦交通問題。