真模特假模特 不健康不是好模特

圖片版權 Getty Images Image caption 過瘦的模特身材會對消費者心理產生不良影響。

法國日前有關禁止使用不健康瘦模特的法律正式實施，英國研究人員同時指出時裝店的人體模型也"病態不現實"。比身材挑衣服時，到底是看T台模特、還是櫥窗裏的模特呢？

法國的這項法令規定，時裝模特上崗前必須出示醫生開具的身體健康證明，而且證明中必須標注該模特的"體重指數"，即體重與身高的比例。

法國衛生部長稱，此舉針對的就是不好好吃飯、以及妄想身材達到根本無法實現的尤物的做法。

這個從10月1日起實施的法令還規定，通過後期修改美化過的圖片必須明確標注為"修飾過的圖片"。

自慚形穢

該法令的初稿曾為模特的最低"體重指數"規定標凖，但遭到模特經紀公司的抗議。在這項即將實施的法令裏，准許醫生通過考量模特的體重、年齡和體型，決定該模特是否太瘦了。

任何膽敢違反該項法令的用人單位將面臨高達75000歐元的罰款、和最高六個月的刑期。

法國社會健康部長圖林說："讓年輕人淨看一些清一色的標凖化的、但真人根本長不出來的體型，只能讓他們內心自慚形穢、自尊心受到重創，最終對他們的健康都會產生不良影響。"

目前在法國患有厭食症的患者大約在三萬到四萬人，其中90%都是女性。意大利、西班牙和以色列也有相關法令對"骨感模特"說"不"。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國即將實施新法令，禁止使用不健康的瘦模特。

不讓進門

但英國的研究人員在分析商店櫥窗和店內用的女性人體模型時，各家時裝店不約而同地讓他們吃了閉門羹。

儘管如此，研究人員最終得出結論，商場裏那些身材惹火的女性人體模型非但"不現實"，而且如果女生真長成那樣也"病態"。

在英國的兩座城市考文垂、和利物浦領導調查的羅賓森博士說："現有的證據說得很明白了：女生們夢想的超級骨感美會導致出現精神疾病和飲食紊亂。"

羅賓森博士對BBC說，他想要調查這個情況的初衷，完全是來自一次自己上街購物的經歷。他說，那次他"被服裝店裏迷人身材的人體模型一下子給勾住了"。

他說："所有我們看到女性人體模型，沒有一個是正常體型的。"

圖片版權 Getty Images Image caption 法國的這項新法令規定，模特須持有醫生的證明上崗。

他說，他們本來想進到店裏，直接測量這些擺放在店內的女性模型的尺寸，但在考文垂和利物浦商業街上開店的商家無一例外地都不讓他們進門。

沒辦法，研究人員只能在店外通過目測來查看尺寸。

有趣的是，有些大型時裝連鎖店曾在近些年宣佈，他們將在店內使用尺碼大一些的人體模型做模特，但當羅賓森他們在2015年進行這項研究時，他們沒有發現任何一家時裝店用了大號人體模型。

研究人員得出結論，"如果真有女生有這般身材的話，那這名女生可能就太瘦了，連月經可能都不會有"。