英工黨高層「唱紅」推崇馬克思引發爭議

圖片版權 PA Image caption 英國工黨領袖科爾賓5月9日為大選造勢，口號是：為大多數人而不是那一小撮。

英國大選在即，英國工黨競選活動因為卡爾·馬克思而蒙上了共產紅色陰影。

距離英國大選只有一個月，執政保守黨和反對黨工黨都抓緊時間為自己拉票，政治人物紛紛利用媒體宣傳自己的政綱。作為工黨影子財相的麥克奈爾周日（5月7日）參加了英國廣播公司BBC著名主持人安德魯·馬爾主持的政論節目。

節目中，麥克奈爾被問道：你是不是馬克思主義者？

曾經自認是馬克思主義者的麥克奈爾這次雖然沒有直接承認，但回答說："我認為讀《資本論》能學到很多東西。當然，這本書不光是我推薦，很多主流經濟學家也推薦"。

影子財相此番推薦馬克思《資本論》的言論，在工黨內部引起很大不滿，黨外更是噓聲一片。

不料麥克奈爾話音剛落，英國工黨領袖科爾賓周一（8日）為了支持作為左膀右臂的麥克奈爾再挺馬克思，讚揚這位德國哲學家是個"偉大的經濟思想家"，令輿論再次嘩然。

工黨兩位大佬如此推崇馬克思，為對立陣營——執政的保守黨提供一枚有相當分量的炮彈。保守黨方面的參選人借題發揮批評說：很顯然，這兩位馬克思主義的兄弟決心要在英國實驗他們心目中馬克思這位大英雄的主張：讓稅收飆升，毀了大家的工作。

保守黨陣營還警告選民：這可不是開玩笑。如果科爾賓和麥克奈爾勝選上台，掌管國家的經濟和脫歐談判，災難性的實驗很可能在英國成為現實。

《資本論》

圖片版權 Getty Images Image caption 卡爾·馬克思的《資本論》被認為是集歷史、經濟學和社會學大成的巨著。他的《共產黨宣言》更被視為無產階級「革命的寶書」。

在中國，人們對馬、恩、列、斯、毛這五位「革命思想家」耳熟能詳，其中馬克思排序第一，被奉為"全世界無產階級和勞動人民的偉大導師"、"無產階級的精神領袖"。

卡爾·海因裏希·馬克思1818年出生在普魯士（今日德國）一個猶太家庭。

1867年客居倫敦的馬克思出版了《資本論》的第一卷：《資本的生產過程》（The Production Process of Capital）。

《資本論》是馬克思在倫敦大英博物館的閲覽室裏潛心研究多年後的思想結晶。實際上，這是馬克思在世時親眼看到的《資本論》的唯一部分。

馬克思去世後，其摯友也是堅強經濟後盾恩格斯匯總他留下的草稿和大量筆記、論文，整理編撰出《資本論》第二卷：《資本的流通過程》（The Process of Circulation of Capital），並於1885年出版。

1894年，恩格斯根據馬克思的手稿、筆記編纂出版了《資本論》第三卷，《資本主義生產的總過程》（The Process of Capitalist Production as a Whole）。

三卷合在一起，就是今天看到的《資本論》（Das Kapital）。

《資本論》是馬克思數十年研究的產物，既是歷史也是經濟學和社會學著作，其中包括對英國工業革命巔峰時期英格蘭工廠工人情況的研究。

精讀過這一長篇巨著的人應該為數不多，但《資本論》以及馬克思另一作品《共產黨宣言》曾經在20世紀初激勵過無數信仰共產主義的革命者，在當今中國，馬克思思想仍然被奉為中國共產黨的「指導思想」和「理論基礎」。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、毛澤東，被奉為無產階級革命運動的偉大領袖。

在各國無產者發起的革命中，統治精英被推翻，財產被剝奪，社會發生翻天覆的變化。因此，《資本論》也被稱為無產階級"革命的寶書"。

曾經撰寫馬克思傳的英國作家法朗西斯·維恩指出，《資本論》讀起來像一本哥特式小說"，其中的主人公都被自己創造的魔獸所奴役和吞噬"。哥特式小說一般描述在潮熱、陰暗場景中發生的驚悚和神秘故事，吸血鬼是此類小說中的典型人物。

靈感

馬克思在《資本論》等諸多著作中論述的資本、利潤、生產力、價值、價格、剝削、等等概念在過去幾十年中成為中國政治教育中的重要內容。

不少人或許都能記得幾句馬克思的經典名句，如"經濟基礎決定上層建築"；"資本來到世間，從頭到腳，都流著血和骯髒的東西；""宗教是人民的鴉片"等等。

1849年，馬克思被巴黎市政當局驅逐出境後，攜妻小搬到倫敦定居，直到他1883年去世，並被安葬在位於倫敦北區的Highgate Cemetery墓園。

BBC政治事務記者布萊恩·威樂分析說，馬克思在《資本論》中論述的觀點影響了英國工黨和工會運動中的很多人，儘管他們並不認同馬克思提出的全世界無產者發起革命的願景。

圖片版權 COMMUNIST PARTY OF BRITAIN Image caption 英國共產黨公開宣佈：在各地投票支持工黨成立左派領導的政府

這應該就是如今英國大選當前，工黨兩位重量級人物不忌諱談論馬克思以及其《資本論》的原因。

在2015年的英國大選中，工黨政治綱領開宗明義表示：勞動人民成功才能讓英國成功。這是一份獎勵勤奮、共享繁榮、建設更好英國的計劃。

受工黨政治綱領的感召，英國共產黨以及工會主義及社會主義同盟這兩大極左組織今年4月下旬公開表示，在6月8日的大選中全力支持科爾賓領導的工黨組建左翼政府。

英共此舉頗受輿論關注，《泰晤士報》稱這是「史無前例的舉動」、小報《每日快報》挖苦科爾賓：這可不是啥好事。

英國媒體同時不忘提醒選民：斯大林領導的共產黨在蘇聯搞肅清、毛澤東在中國搞文革、直到現在朝鮮還在搞勞改：共產主義帶來的只有恐怖和流血。

儘管如此，英國工黨並不改他們的初衷。工黨領袖科爾賓堅持：工黨將挑戰精英給勞動人民帶來希望。

工黨影子財相的麥克奈爾除了本次推薦學習馬克思的《資本論》，還曾在2015年11月的一次議會辯論中，拿出《毛主席語錄》紅寶書，批駁執政保守黨的經濟貿易政策。

他在英國議會大聲宣讀道："我們必須向一切內行的人們學經濟工作。拜他們做老師，恭恭敬敬地學，老老實實地學。不懂就是不懂，不要裝懂。"

臨近大選，各路人馬拉票活動將更為激烈。他們還會再次想起馬克思或者毛澤東嗎？