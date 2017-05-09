愛妻病逝家中 丈夫陪伴遺體六天

圖片版權 PAUL CLARK Image caption 羅素·戴維森和妻子溫迪用不同的方式面對她的死亡

家住英國德比市的羅素·戴維森透露，在妻子去世後的6天時間裏，他與遺體共處一室朝夕相處。

戴維森的妻子溫迪，在與癌症搏鬥十年後，今年4月在家中去世。

"傷心欲絶"的羅素透露，他不願意將妻子的遺體送去停屍房，要與人們對死亡的一貫態度有所不同。

戴維森說："死亡在我們這個社會是一個很大的禁忌，沒有人願意談。"

"我不願意讓她躺在停屍房或者把她交給殯葬師，我想在我們自己的家中照管好她，把她留在臥室裏，這樣我睡覺時還可以跟她繼續共處一室。"

2006年，溫迪和羅素剛剛一起辦了他們的40歲生日會不久，噩耗傳來溫迪被確診患了癌症。他倆決定用"自然"的方式面對她的健康問題。

"我們沒打算把她的生命交給醫生。我們要自己做研究，盡最大的努力讓溫迪活下來。"

羅素認為，他們採取的辦法，其中包括拒絶化療和放射性治療，讓溫迪的生命"延長了相當長的時間"。

2014年，溫迪被診斷只剩下最後六個月的時間，於是他倆一起去歐洲大陸旅遊，"度過了人生中最好的時光。"

2016年9月，被病痛折磨的溫迪不得已回到家中。雖然她得到德比皇家醫院的臨終關懷服務，但她決意不在醫院中離開人世。

他們夫婦決定，她將在家中由親人照顧，她的遺體將留在家中直到火化的那一天。

溫迪在4月21日走了。

羅素說，"她走得很平靜，很安詳，沒有痛苦， 在我和兒子的懷抱中走的。我們家忠實的狗狗埃爾維斯也在她身邊。"

圖片版權 Getty Images/Hulton Archive Image caption 英國對家屬處理遺體有相關的法律規定

根據英國法律，只要在家人去世五天時間內向家庭醫生和當局作了通報和死亡登記，人們可以在葬禮前將遺體留在家中。

但是清理遺體需要殯葬師或護士進行。

如果遺體留在家中的時間超過幾天，可能需要殯葬師做防腐處理。