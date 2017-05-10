梅首相夫婦上電視秀恩愛 「平時在家就這樣」

英國大選在即，保守黨內閣首相特里莎·梅攜丈夫菲利普亮相BBC，沒怎麼談政治，只是聊家常，談家庭、日常、戀愛、婆媳，夫妻秀恩愛，展示"鐵腕"女首相的另一面。

在選舉制體制國家，政治家需要"接地氣"，為了提升支持率，還需要跟"政治冷淡"的群體建立聯繫，在通常不關心政治的社群裏爭取好感、支持。

為此，先得讓那些平時的日常跟競選政治絲毫不想乾的人們更多了解自己。

One Show是BBC電視一台每天傍晚7點播出的一檔輕鬆嘮嗑式清談節目。

這檔節目也邀請了將與特里莎·梅在大選沙場一決雌雄的工黨領袖科爾賓和其他一些政治領袖們來上電視聊家常。

本文截稿時，科爾賓還沒有確認是否攜夫人一同參加。

"在家就這樣"

畫面上看，主持人和嘉賓都輕鬆自如，笑容滿面，言談風趣，一團融洽。

整個訪談期間，菲利普的坐姿幾乎沒變，一直微側著朝向太太，太太說話時則不停用力點頭，嘴裏發出"嗯、嗯"的聲音表示贊同，還不時拍拍太太的手。

有觀眾說梅首相看上去有點緊張，不知道先生對支持人的提問會不會張口結舌，會不會給出不妥當的回答，會不會尷尬。

Image caption 特里莎·梅學生時代就有志於政治。現在，她的丈夫證實，1999年她就萌生當首相的念頭。

比如這個問題：她是不是很難纏？他如實作答："任何婚姻裏都有取捨……我能決定什麼時候把垃圾桶拉出去，而不是是否該我把垃圾桶拉出去。"

太太插嘴解釋，"男女還是有分工的。"

如此看來，梅首相家裏遵循的也是傳統的男女分工，比如垃圾桶肯定是先生的職責範圍，沏茶做飯通常是太太的工作。

梅首相的丈夫說太太廚藝很好。太太隨即補充說自己有許多烹飪書、菜譜，大部分都不在唐寧街10號首相官邸，留在自己原來的私宅。

他們周末有時會回自己家過。

「一見鍾情」

當然，按傳統的觀念，當首相應該是男人的工作。那麼，這就算例外。

菲利普和特里莎是在牛津大學上學時認識、相戀的，介紹人是後來成為巴基斯坦總理的貝娜齊爾·布托。

他們的戀愛史已經有諸多記載、報道，但這次在電視上，菲利普親口承認自己對特里莎是"一見鍾情"。

那是在一次學生的迪斯科舞會上。菲利普回憶自己第一眼看到特里莎時，心裏就想："這姑娘太可愛了！"

"我對你也有同感，"特里莎緊跟著補充一句。

梅首相和丈夫年輕時都懷揣著政治熱情。

菲利普年輕時曾在保守黨的大會上發過言，但後來選擇了金融為職業。特里莎早年也在倫敦金融城打過工，但後來選擇了從政。

在周二的電視清談節目上，菲利普透露，早在1999年，特里莎進入在野黨的影子內閣時，心裏就在想，有朝一日要當首相。

Image caption 特里莎·梅1980年和菲利普結婚。自左至右，菲利浦的母親喬伊、父親約翰、菲利普、特里莎、特里莎的父親休伯特和外婆維奧列特·巴恩斯，輪椅上是她的母親扎伊德

婆婆"失望"

既然為人妻為人媳，總避免不了生兒育女的話題。

眾所周知，梅首相夫婦沒有子女，她對此曾表示，這就是現實，生活還得繼續。

但這並不等於家裏人人都不在意。

梅首相在電視上透露，當年婆婆希望兒子兒媳能生個孫兒輩的，兩人一直沒動靜，老人一直耐心等著，直到有一天，一張報紙上一則消息讓婆婆不再淡定。

當時特里莎·梅在爭取成為一個選區的保守黨代表，而這份報紙預言她被選中的機會不大，因為有"新生兒"的拖累。

婆婆當即打電話給他們，希望聽到好消息，掛電話時顯然"很失望"。

「廚藝很好」

一些觀眾看了這檔節目後表示，還是有作秀的感覺。

即便借電視平台作自我展銷，周二的這檔節目裏梅首相夫婦還是展示了一些公眾平常難以見到的真實側面。

凡事都有利弊兩面。One Show 的主持人問菲利普，作為首相的丈夫，有什麼弊端？

梅先生首先強調，這是一種殊榮，然後給出一個曲裏拐彎的答案："如果你是那種指望每天下午6點凖時出現一桌茶點的人，那可能就會很失望。"

當然，他強調太太的廚藝很好。

關於做飯這件事，梅首相以前也在不同場合說過，自己在家會做飯，而作為銀行家的丈夫菲利普會把盤子放到洗碗機裏。

以前曾有記者問梅首相在家跟丈夫會不會爭吵，會因為什麼事拌嘴。她回答說"我們爭吵的跟大多數人一樣，比如電視遙控器歸誰拿？今晚看什麼節目？是看他喜歡的歷史節目？不行，要看美劇NCIS（《重返犯罪現場》）。"

Image caption 梅首相的鞋子始終是大家關注的一個焦點

太太愛鞋，先生呢？

因為梅太太對鞋子的特別嗜好舉世聞名，BBC在這個節目播出時給了一個特寫鏡頭：她腳上穿的那雙鞋跟鑲嵌著人造鑽石的黑色船鞋。

梅太太在電視上親口證實，沒錯，她確實愛買鞋。不過，這個嗜好在特定場合也能派個大用。

舉例來說，有一次，她在議會下院的電梯裏遇到一位年輕女士，足蹬美履。兩人相互審視、讚賞了對方的鞋，並就這個話題交換了意見，之後，那位女士承認，正是因為特里莎·梅對鞋子的摯愛，她才對政治感興趣、產生了熱情。

那麼，梅先生對什麼東西有同樣的摯愛呢？

在做客One Show節目時，梅先生沒有戴領帶，休閒風格。被問到這個問題時，他一時不知如何作答，最後吐出一句："我很喜歡領帶。"

還有西裝，他又指著外套補充說。