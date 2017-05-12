英國政壇奇葩：工黨領袖、花甲鬥士科爾賓

圖片版權 PA Image caption 傑拉米·科爾賓，2016年

梅首相夫婦上電視秀恩愛，下面就要輪到工黨領袖科爾賓了。這位被看作政壇奇葩的老左派有什麼與眾不同的地方？說過哪些雷人之語？

日前，英國首相特雷莎·梅攜帶梅先生一起作客BBC演播室，閒聊柴米油鹽，秀了一把恩愛。

BBC自然也邀請了工黨領袖傑拉米·科爾賓和妻子一同受訪。不過，日前《衛報》援引工黨消息人士說，科爾賓只會自己來。BBC的官方說法是，科爾賓會來，但「我們還沒有確認所有詳情。」

最後誰來誰不來，我們拭目以待，但是，估計看點也少不了，因為這是一場晚飯時間播出、閒聊性的訪談節目，而科爾賓一向被看作是英國政壇的一朵奇葩，黨內、黨外都是頗有爭議性的人物。

唱紅爭議

圖片版權 AFP Image caption 大選日漸逼近，科爾賓被媒體團團包圍

比如說，最近，科爾賓和他的左膀右臂、以及他們領導的工黨又捲入一起「唱紅」爭議。

日前英國媒體披露被洩露出來的工黨競選綱領，工黨領袖科爾賓計劃把鐵路、郵政和能源公司都國有化。媒體驚呼科爾賓想把英國重新拖回到1970年代，稱工黨的競選綱領是"非同尋常的社會主義藍圖"。

工黨影子財相的麥克奈爾在英國廣播公司接受採訪時大力推薦馬克思的《資本論》，不僅在工黨內部引起很大不滿，黨外更是噓聲一片。科爾賓為了支持左膀右臂麥克奈爾，也再挺馬克思，讚揚馬克思是"偉大的經濟思想家"，令輿論再次嘩然。

回顧一下科爾賓的從政經歷，或許可以幫助我們理解。

黑馬黨魁

科爾賓是工黨黨內的長期反對派，40餘年如一日"反戰，反對君主立憲制，主張國有化，主張社會主義"。2015年9月12日，他以近60%得票的壓倒優勢當選黨魁，成為英國選舉歷史上最大的"黑馬"。

當時，在工黨內外批評他的人來看，這個蓄須、不修邊幅的66歲"老左派"當選黨魁，必然會把中間左翼的工黨拉回到1980年代的純左翼意識形態時期，也因而將長期失去贏得大選的能力。

可是對於那些以空前熱情支持科爾賓當選的近50萬工黨支持者來說，這個表裏如一的"老實人"將激發更多人對改變國家走向和改變未來的熱情，將為英國人指引一條與主張自由市場經濟的撒切爾主義截然不同的，主張社會主義的新道路。

左派老將

在那次黨魁大選前，工黨議會議員中政策立場與科爾賓一致的左派代表人物已經所剩無幾，只剩下戴安娜·阿博特和約翰·麥克唐納。科爾賓和兩三個"堅定的社會主義者"多年來一直在工黨黨內反對前首相布萊爾和布朗推行的更加貼近中間路線的"新工黨"政策。

這位最初被多數人視為"陪練"的左派老將，在黨魁競選途中出人預料地激發了工黨支持者的熱情。他反緊縮、反資本主義、反戰的演說，竟然使他成為民調領先者。

很多評論人比喻他這位年過花甲的政壇元老一夜間成為英國左翼政壇的"搖滾新星"。

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科爾賓常年反體制

1966年： 從那時起，科爾賓從一直是反核組織CND成員

1983年：邀請曾被看作"恐怖主義者"的北愛新芬黨領導人亞當斯到倫敦訪問英國議會。

1985年：在煤礦工人大罷工高峰時期，邀請罷工工人進入議會大廈。

1984年：因領導在南非大使館前的反種族隔離示威遊行而一度被捕。

長期高調反對伊拉克戰爭，支持包括哈馬斯在內的巴勒斯坦人組織。

長期高調參與同性戀、雙性戀、變性者，以及幾乎一切邊緣社團權益的鬥爭。

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科爾賓語錄

科爾賓的多數政治立場即使在工黨內部也都是充滿爭議的。

他多次公開批評工黨前黨魁布萊爾的伊拉克政策，指責布萊爾幫助布什發動了"非法戰爭"。他還說："他（布萊爾）是不是應該受審？很可能。"

在對四頻道電視新聞談到貧富差距時，他說："富豪們真的為自己富有而感到高興嗎？我要讓他們考慮到社會其他人的需要，讓社會分享他們應該支付的那份財富。"

當被BBC記者問到對卡爾·馬克思的看法時，他說："他（馬克思）是個很有意思的人物；他博覽廣讀，有很多值得我們學習的東西。"

在國有化問題上，他在接受共產黨報紙《晨星》採訪時說："沒有例外，電力、煤氣、鐵路等英國主要的基礎設施網絡都是二戰之後依靠公共資金建立起來的，後來都在撒切爾和馬卓安（又譯梅傑，保守黨政府）期間被廉價出賣給貪婪的追求利潤的私營企業。"

他還堅決反對英國繼續保留核武器，君主立憲制，並多次對愛爾蘭共和軍、哈馬斯等被多數西方政府看作恐怖主義武裝的表示同情。

個人生活

熟悉科爾賓的工黨人士介紹說，儘管他出身富庶，卻因為秉信社會主義而成為英國政壇出了名的勤儉人物。

他在所有議員中，公費報銷的賬單數目通常是最低的。他曾在接受《衛報》採訪時解釋說："我不愛花錢。我生活很簡單。我沒汽車。我騎腳踏車上班。"

兩次離婚的科爾賓，如今與第三任妻子一起生活；他與前二任妻子生有三個兒子。

《衛報》記者報道稱，科爾賓是個堅定不移的素食主義者，而且從不飲酒。

業餘愛好：長跑、騎車、板球，和英超阿森納足球俱樂部。

文藝喜好：喜歡愛爾蘭詩人威廉·巴特勒·葉芝（WB Yeats），尼日利亞作家欽努阿·阿切比，經典老片《卡薩布蘭卡》。

外語：純熟西班牙語。