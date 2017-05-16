英國連環殺手死不交代 留下疑問和反思

圖片版權 PA Image caption 英國臭名昭著的連環殺人犯伊恩·布拉迪（Ian Brady）79歲在醫院壽終，留給人們對法律、社會、兒童教育、道德等各方面的深刻反思。

英國臭名昭著的連環殺人犯伊恩·布拉迪（Ian Brady）79歲在醫院壽終，留給人們對法律、社會、兒童教育、道德等各方面的深刻反思。

布拉迪上世紀60年代和他的女朋友邁拉·辛德麗（Myra Hindley）在18個月內在英格蘭西北地區陸續至少綁架、折磨並殺害了5名兒童或青少年，被囚禁至死拒絶招供改悔。

英國警方當時因為一系列失蹤謀殺案出現受到公眾很大壓力，但仍未能及時破案，直到布拉迪試圖將辛德麗的一名親戚拉入殺人團伙後被告發。

之後，當局陸續找到其中3名受害者屍體埋在奧德漢姆小鎮附近沙德伍茲沼澤地區，因此他們被稱為英國當代歷史上最臭名昭著的"沼澤連環殺人犯"。此案因為其離奇、殘忍的罪行和未解之謎到了80年代才輪廓顯現，震驚全英國。

被捕受審後，1966年6月，法庭指控布拉迪和辛德麗殺害了他們受害者中的3名受害者，將其定罪。但英國1970年正式取消了死刑，布拉迪被判連環無期徒刑，辛德麗被判兩個無期徒刑。

童年和青少年

圖片版權 GMP Image caption 布拉迪在一個公司擔任職員之際，他結識了公司的秘書辛德麗，兩人相戀，但卻都走上犯罪道路。

布拉迪1938年1月2日出生，是一名蘇格蘭女工的私生子。童年悲慘不幸，在格拉斯哥窮苦的地區被領養的父母養大。

因為在青少年時期就犯下系列小偷小摸罪行，他被法庭送到曼城和他的生母及繼父生活。但他沒有改悔，繼續犯罪行為，並在青少年時期已經酗酒成性。

但此時，他開始有了新的興趣，閲讀收藏有關納粹德國和性虐、變態的書籍。

在一個公司擔任職員之際，他結識了公司的秘書辛德麗，兩人相戀，辛德麗對他是一見鍾情，而布拉迪用德語為辛德麗讀頌希特勒的《我的奮鬥》讓後者著迷。

隨著兩人戀情發展，他們互相拍攝不雅照片，並把興趣轉向綁架、虐待兒童和謀殺。

連環失蹤案

從1963年7月到1964年12月底期間，在英國西北部地區，16歲的女孩里德、12歲的男孩吉爾布賴德、12歲的男孩本尼特、10歲的男孩黨尼陸續失蹤。他們其實已經被布拉迪和辛德麗分別綁架殺害。

當時警方因為沒有掌握任何具體證據，無法破這一系列失蹤案。

1965年10月，布拉迪試圖將辛德麗的姐夫史密斯拉入殺人團伙，並當史密斯的面殺害一名同性戀男孩、17歲的埃文斯。

本身犯有小偷小摸罪行的史密斯被嚇壞了，第二天就打電話報警。警察在布拉迪家裏牀下找到埃文斯的屍體，隨後將布拉迪和辛德麗逮捕。

隨後，他們還找到有關其它受害人的一些犯罪證據，包括兩個箱子，裏面有兩名罪犯在性侵殺害16歲的女孩里德之際自己錄的錄音磁帶。根據有關線索，以及鄰居舉報，警方終於陸續在沙德伍茲沼澤地區找到3名受害者遺體。

其它受害者多少？

1966年布拉迪和辛德麗被判終身監禁時，並沒有坦白交代他們所犯滔天罪行的全貌。

雖然60年代中期警方已經重新開始調查英格蘭西北地區失蹤的8人的案件，但沒有給他們增加新的罪名。

19年之後，醫生認為布拉迪心理變態，當局1985年把他從監獄轉到一個監管嚴密的精神病醫院。在那裏，布拉迪接受新聞記者採訪，承認殺害了不在他上述被定罪罪名中的兩名受害者。

雖然警察曾分別在1986年到1987年重新將布拉迪和辛德麗帶到沼澤地區，但都一無所獲。至到1987年6月30日16歲的女孩里德被害25年後，警察才在此發現她的遺體。

1987年8月，布拉迪給BBC寫信，其中模糊提到他犯有5起"新的"謀殺案的瑣碎信息。但檢方認為，為了保護公眾利益，已經沒必要再起訴他們。

邁拉·辛德麗試圖獲得假釋，但2002年死於監獄。布拉迪知道自己獲釋無望，宣佈不願在監獄渡過餘生，只求速死，並於1999年開始絶食，隨後在精神病院被強制進食。

他的受害者、12歲的男孩本尼特的親屬懇求他說出他埋葬本尼特的地點，以便能重新以基督教傳統安葬本尼特。但布拉迪至死拒絶透露有關信息。