英國曼城爆炸案：我們所知道的有哪些？
英國警方繼續調查發生在英國曼城的襲擊事件。警方已經公布犯罪嫌疑人以及3名死者名單。
英國警方公布曼徹斯特自殺襲擊嫌疑人為22歲的薩勒曼·阿貝迪（Salman Abedi）。
據BBC了解，阿貝迪出生在曼徹斯特，但是來自於利比亞家庭。
同時，警方已經公布了3位受害人名單，他們分別是8歲的薩菲·魯索斯，喬治亞娜·卡蘭德以及28歲的約翰·阿特金森。
目前英國警方確認，曼徹斯特競技場舉辦一場演唱會後發生的爆炸已經導致22人死亡，其中包括不少青少年，此外有大約59人受傷。
中國國家主席習近平"就倫敦恐怖襲擊事件向英國女王伊麗莎白二世致慰問電，強烈譴責這一恐怖襲擊事件，對無辜遇難者表示深切的哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯的慰問"。
美國總統特朗普周二也就此和英國首相特里莎·梅通電話，譴責"恐怖主義"，並表示美國將英國反恐工作予以配合和支持。俄國總統普京也向英國發來慰問信息。
返回事件現場
爆炸發生在英國當地時間5月22日周一晚上，是在美國女流行歌星愛莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）的演唱會散場之際。晚上10：33分，警方得到報警。
目擊者們講述了爆炸突然發生在人群中導致的衝擊、驚恐和不知所措。
人們當即打出了240個緊急電話，60輛救護車和4百名警察趕赴隨即被警方封鎖的現場。之後救助熱線電話也開通（ 0161 856 9400 和 0161 856 9900）。
警方呼籲公眾提供有關這次襲擊的具體信息，撥打反恐熱線0800 789321。
誰幹的？
警方目前相信，此次攻擊是某個個人所為。但目前尚未對外公布此人背景情況。
BBC內政事務記者說，警方和英國軍情5處現在重點調查的是，此人是單獨行動，還是某個網絡或組織的成員。警方形容調查任務"艱巨"。
警方還證實，攻擊者已當場死亡。霍普金斯表示，那名在爆炸中死亡的男性襲擊者引爆了他所攜帶的簡易爆炸裝置。
英國首相特里莎·梅說，這一爆炸是針對毫無防禦能力的年輕人的"無情恐怖襲擊"。
未來影響？
周二，所有前往曼城中心火車站的列車都暫停或改道。全英國加強安保戒備。
如果這次事件確認是恐怖襲擊的話，這將是2005年導致52人死亡的倫敦爆炸案發生後，英國受到的最嚴重的恐怖襲擊。
與此同時，所謂的"伊斯蘭國"（IS）武裝組織聲稱策動了這次襲擊。該組織最近多次在暴力襲擊發生後聲稱是其所為。
英國首相特里莎·梅立即暫停了大選競選活動，並在周二早上主持了政府的緊急應對會議。英國其它主要政黨及其領袖也做出類似舉措及譴責這一事件。
目前調查結果和政府的緊急會議將會決定這次事件的影響範圍。
BBC在曼城的一名記者報道說，襲擊發生的次日，曼城熙熙攘攘的市面和交通一下子變得相對冷清，但她採訪的曼城當地居民紛紛表示，襲擊者不會達到他們破壞人們生活的目的，"曼城是個熱情、友愛和堅強的城市"。