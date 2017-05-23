英國曼城爆炸案：我們所知道的有哪些？

圖片版權 AFP Image caption 英國議會下半旗致哀。

英國警方繼續調查發生在英國曼城的襲擊事件。警方已經公布犯罪嫌疑人以及3名死者名單。

英國警方公布曼徹斯特自殺襲擊嫌疑人為22歲的薩勒曼·阿貝迪（Salman Abedi）。

據BBC了解，阿貝迪出生在曼徹斯特，但是來自於利比亞家庭。

同時，警方已經公布了3位受害人名單，他們分別是8歲的薩菲·魯索斯，喬治亞娜·卡蘭德以及28歲的約翰·阿特金森。

目前英國警方確認，曼徹斯特競技場舉辦一場演唱會後發生的爆炸已經導致22人死亡，其中包括不少青少年，此外有大約59人受傷。

中國國家主席習近平"就倫敦恐怖襲擊事件向英國女王伊麗莎白二世致慰問電，強烈譴責這一恐怖襲擊事件，對無辜遇難者表示深切的哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯的慰問"。

美國總統特朗普周二也就此和英國首相特里莎·梅通電話，譴責"恐怖主義"，並表示美國將英國反恐工作予以配合和支持。俄國總統普京也向英國發來慰問信息。

返回事件現場

爆炸發生在英國當地時間5月22日周一晚上，是在美國女流行歌星愛莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）的演唱會散場之際。晚上10：33分，警方得到報警。

目擊者們講述了爆炸突然發生在人群中導致的衝擊、驚恐和不知所措。

人們當即打出了240個緊急電話，60輛救護車和4百名警察趕赴隨即被警方封鎖的現場。之後救助熱線電話也開通（ 0161 856 9400 和 0161 856 9900）。

警方呼籲公眾提供有關這次襲擊的具體信息，撥打反恐熱線0800 789321。

圖片版權 PA Image caption 中國領導人習近平、美國總統特朗普和俄國總統普京都分別就曼城爆炸案致電英國首相梅表示慰問和支持。

誰幹的？

警方目前相信，此次攻擊是某個個人所為。但目前尚未對外公布此人背景情況。

BBC內政事務記者說，警方和英國軍情5處現在重點調查的是，此人是單獨行動，還是某個網絡或組織的成員。警方形容調查任務"艱巨"。

警方還證實，攻擊者已當場死亡。霍普金斯表示，那名在爆炸中死亡的男性襲擊者引爆了他所攜帶的簡易爆炸裝置。

英國首相特里莎·梅說，這一爆炸是針對毫無防禦能力的年輕人的"無情恐怖襲擊"。

未來影響？

周二，所有前往曼城中心火車站的列車都暫停或改道。全英國加強安保戒備。

如果這次事件確認是恐怖襲擊的話，這將是2005年導致52人死亡的倫敦爆炸案發生後，英國受到的最嚴重的恐怖襲擊。

與此同時，所謂的"伊斯蘭國"（IS）武裝組織聲稱策動了這次襲擊。該組織最近多次在暴力襲擊發生後聲稱是其所為。

英國首相特里莎·梅立即暫停了大選競選活動，並在周二早上主持了政府的緊急應對會議。英國其它主要政黨及其領袖也做出類似舉措及譴責這一事件。

目前調查結果和政府的緊急會議將會決定這次事件的影響範圍。

BBC在曼城的一名記者報道說，襲擊發生的次日，曼城熙熙攘攘的市面和交通一下子變得相對冷清，但她採訪的曼城當地居民紛紛表示，襲擊者不會達到他們破壞人們生活的目的，"曼城是個熱情、友愛和堅強的城市"。