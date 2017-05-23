英國諜報影片邦德主角演員羅傑·摩爾去世

圖片版權 Getty Images Image caption 最多產和幽默的邦德

英國著名影片《007》的主角詹姆斯·邦德的扮演者之一，英國演員羅傑·摩爾爵士（Sir Roger Moore） 去世，終年89歲。

中國觀眾熟知的邦德可能是皮爾斯·布魯斯南，以及丹尼爾·克雷格等。摩爾是否是中國人最愛的邦德，可謂仁者見仁。

圖片版權 KEYSTONE FEATURES/GETTY IMAGES Image caption 處於事業巔峰時期的摩爾

但如果你問英國人誰是他們最喜歡的邦德，多數英國人會說是羅傑·莫爾和肖恩·康納利。

摩爾的家人通過推特宣佈了這一消息，他家人說摩爾死於癌症。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅傑的影片包括《鐵金剛勇破太空城》、《你死我活》等

摩爾共出演了七部邦德影片，其中包括《你死我活》、《海底城》等。

據悉，摩爾在瑞士去世，而他的葬禮將根據他的遺願在摩納哥舉行私人式葬禮。

他的家人在一份聲明中說，摩爾深受全球人的愛戴，人們通過他的電影熟知和了解他。

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摩爾有三位子女，而他的妻子克里斯蒂娜仍然在世。

摩爾飾演的邦德同第一任邦德肖恩·康納利相比被認為更為幽默。

圖片版權 Reuters Image caption 致力於聯合國兒童基金會慈善工作

摩爾後來參與一些電視節目的製作，以及投身他熱愛的聯合國兒童基金會慈善工作，摩爾本人認為這是他最大的成就。

摩爾是第三任邦德，也是最多產的一位。而蘇格蘭人肖恩·康納利則是第一任邦德。

知名演員羅素·克勞（Russel Crowe）邁克爾·波爾（Michael Ball）等都在推特上向摩爾表示默哀致敬。