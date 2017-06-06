圖輯：民眾悼念倫敦恐怖襲擊遇難者

  • 2017年 6月 6日

英國公眾紀念倫敦橋恐怖襲擊遇難者，與此同時警方繼續調查這起恐怖襲擊案。

  • 倫敦市長薩迪克·汗，內政大臣 和影子內政大臣一起在塔橋附近 PA

    倫敦市長薩迪克·汗同公眾一起默哀一分鐘，悼念6月3日死於恐怖襲擊的受害者。

  • 倫敦塔橋和市政廳附近的Potter's Field公園 Getty Images

    恐怖襲擊導致7人死亡48人受傷。成百上千人冒雨在倫敦塔橋和市政廳附近的Potter's Field公園舉行哀悼

  • 男子體恤上寫著「我是穆斯林，我回答任何問題」 Reuters

    具有不同宗教信仰背景的人士參加了6月5日晚上的悼念活動，許多人說他們到場是為了表達敬意和哀悼

  • 心形氣球 PA

    悼念人群中包括急救人員，警察和社區領袖。

  • 騎自行車者 PA

    許多人帶來鮮花表示哀悼

  • 倫敦中心市政廳外面 Reuters

    在倫敦市政廳外面，人們對死難者表示哀悼。周六在倫敦橋上，3名男子開貨車衝撞行人，並且用刀行兇。

  • Tributes EPA

    人們獻花時寫上表達不屈服的信息。

  • Candles PA

    哀悼地點擺放著許多鮮花和點燃的蠟燭

  • 倫敦橋車站附近 Isabel Infantes

    公眾在恐怖襲擊發生的地點附近也獻花表達哀悼

  • 倫敦橋車站附近的Borough市場附近 AFP

    「伊斯蘭國」極端組織表示對這次恐怖襲擊負責

  • 倫敦橋車站附近 REX/Shutterstock

    恐怖襲擊後，仍有36名傷者繼續在倫敦的5家醫院接受救治，其中18人情況危重。

  • 倫敦市長薩迪克·汗同都市警察負責人克瑞西達·迪克 周一到恐怖襲擊地點察看 AFP

    倫敦市長薩迪克·汗和警方負責人克瑞西達·迪克周一到恐怖襲擊地點視察。薩迪克·汗說恐怖襲擊是「懦弱和邪惡」的行為。

  • 倫敦橋附近 Reuters

    襲擊發生後，倫敦公眾表達表示要繼續不受影響地生活

  • People react as they look at flowers left on the south side of London Bridge near Borough Market Reuters

    一些坐車的上班族路過襲擊地點也獻花表達哀悼

  • Borough市場附近 AFP

    一名婦女懷抱孩子在倫敦橋南邊獻花

  • 倫敦大火紀念碑 Reuters

    靠近倫敦橋的倫敦大火紀念碑底座上也有公眾的獻花

  • 倫敦東部的Barking AFP

    在警方不斷開展突擊搜查行動，周日在倫敦東區有12人被捕。

  • 6月5日的西敏寺大橋 Reuters

    英國恐怖威脅級別仍然保持在嚴重水平，在曼徹斯特發生恐怖襲擊後，英國恐襲水平一度達到危險程度

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