圖輯：民眾悼念倫敦恐怖襲擊遇難者
英國公眾紀念倫敦橋恐怖襲擊遇難者，與此同時警方繼續調查這起恐怖襲擊案。
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PA
倫敦市長薩迪克·汗同公眾一起默哀一分鐘，悼念6月3日死於恐怖襲擊的受害者。
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Getty Images
恐怖襲擊導致7人死亡48人受傷。成百上千人冒雨在倫敦塔橋和市政廳附近的Potter's Field公園舉行哀悼
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Reuters
具有不同宗教信仰背景的人士參加了6月5日晚上的悼念活動，許多人說他們到場是為了表達敬意和哀悼
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PA
悼念人群中包括急救人員，警察和社區領袖。
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PA
許多人帶來鮮花表示哀悼
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Reuters
在倫敦市政廳外面，人們對死難者表示哀悼。周六在倫敦橋上，3名男子開貨車衝撞行人，並且用刀行兇。
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EPA
人們獻花時寫上表達不屈服的信息。
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PA
哀悼地點擺放著許多鮮花和點燃的蠟燭
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Isabel Infantes
公眾在恐怖襲擊發生的地點附近也獻花表達哀悼
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AFP
「伊斯蘭國」極端組織表示對這次恐怖襲擊負責
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REX/Shutterstock
恐怖襲擊後，仍有36名傷者繼續在倫敦的5家醫院接受救治，其中18人情況危重。
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AFP
倫敦市長薩迪克·汗和警方負責人克瑞西達·迪克周一到恐怖襲擊地點視察。薩迪克·汗說恐怖襲擊是「懦弱和邪惡」的行為。
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Reuters
襲擊發生後，倫敦公眾表達表示要繼續不受影響地生活
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Reuters
一些坐車的上班族路過襲擊地點也獻花表達哀悼
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AFP
一名婦女懷抱孩子在倫敦橋南邊獻花
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Reuters
靠近倫敦橋的倫敦大火紀念碑底座上也有公眾的獻花
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AFP
在警方不斷開展突擊搜查行動，周日在倫敦東區有12人被捕。
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Reuters
英國恐怖威脅級別仍然保持在嚴重水平，在曼徹斯特發生恐怖襲擊後，英國恐襲水平一度達到危險程度
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