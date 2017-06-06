習武之人挺身而出 中國網友為華裔記者點讚

圖片版權 Facebook Image caption 有關英國《周日快報》商業版編輯潔夫如何用武術與恐怖分子搏鬥，並挺身而出救人的文章引來中國媒體和網友關注，不少網友為他點讚。

倫敦的恐怖襲擊剛過，各種普通人的英勇事蹟在社交媒體上傳開。在中國的社交網站上，網友們更關注一名叫潔夫·何（Geoff Ho）的華裔記者。

周二（6月6日），有關英國《周日快報》商業版編輯潔夫如何用武術與恐怖分子搏鬥，並挺身而出救人的文章引來中國媒體和網友關注，不少網友為他點讚。

"大寫的漢子！"網友@書香之貓在新浪微博上寫道。另一位網友@哥朗哥評論稱："不管是什麼膚色，不論是哪個國家的公民，對這種行為就值得點讚。"

《環球網》、《中新社》、《新京報》和《新民網》等中國媒體也都進行了報道。

圖片版權 Weibo Image caption 新京報微博

發生了什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 警方在周六晚間進入一間酒吧，讓顧客都蹲下。

潔夫在事後發表聲明說，恐怖分子來到餐廳時，他的朋友和服務生都躲在桌子後面。"我得保護我的朋友和那裏的人，"他寫道。同時，他也注意到了恐怖分子身上穿有自殺背心。

"事情發生地如此之快。這些穿著阿森納球隊隊服的惡棍起初朝我進攻。我想我打中了他們中的一人，但他或者他的同伙刺中了我的喉嚨。"他回憶說，他身後的朋友也被恐怖分子刺中臉和手。

儘管如此，他還是將朋友帶到庫房，然後報警。很快，警察就到達，他向警方描述了事發經過。而當他被警察攙扶著走出餐廳時，頸部血流不止。

隨後，平日習武的潔夫的事蹟就被英國媒體廣泛報道。《每日郵報》說，潔夫也因此目前無法說話。該報將他稱為"英雄記者"。潔夫所在的《周日快報》在網站刊文，說他是"我們的英雄"。