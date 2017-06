觀察：英新政府全球貿易談判為何局面艱難

圖片版權 AFP

英國國際貿易大臣利亞姆•福克斯博士(Dr Liam Fox)再次擔任北莎默塞特選區保守黨議員。可他能否重回內閣,現在要打上問號,因為聯合政府已不可避免。

不管誰將是繼任者,英國與各國的貿易談判並不像福克斯博士此前那般樂觀,相反,未來迷霧重重,尤其現在加上聯合政府執政,更添變數。

自從1973年英國加入 歐洲經濟共同體(European Economic Community,歐盟前身),貿易政策權利上交給歐盟,這意味著英國缺失了44年與各國貿易談判的人才貯備與經驗知識。貿易專業人士與律師等可臨時招聘,但談判經驗非一朝可磨練。

歐盟不會輕饒英國?

作為第一個挑頭離開歐盟的國家,英國形影孤單,多少有被歐盟各國視為'背叛'之嫌。

歐盟委員會主席容克曾說歐盟不會對英國持敵視態度,但警告脫歐談判將'非常、非常、非常'難。如梅首相所言:"No deal is better than bad deal"(寧願不達成協議,也不要帶個壞協議回家),談判尚未開始,英國已做好談不攏的最壞打算,可見談判環境之惡劣。

特朗普上台後,美國內部反全球貿易一體化及貿易保護氣氛漸長。

在3月英國正式啟動里斯本條約第50條款,即脫歐條款(ARTICLE 50)之前,福克斯博士對外宣稱已與12個國家(包括澳大利亞、中國、新西蘭、韓國、印度等)展開了非正式協商,並將與美國商討協定。可見英美友好多年,但未見在商貿談判方面受到美國任何優待。

與英聯邦再續舊情障礙不少

英國自加入歐盟,與英聯邦各國漸行漸遠。如幾小時前剛剛重新當選為議員的前英國商業大臣溫斯·凱博爵士(Sir Vince Cable)所言:許多英聯邦國家都參與了由美國或中國控制的地區貿易,就算他們仍然念舊,但也不會急著掉頭去適應英國產品標凖。

此外,英國高度森嚴的移民保護政策亦對談判造成重大阻力。脫歐以後英國與印度的高級別官方往來相當頻密,福克斯博士是內閣中第三位訪問印度的大臣級高級官員。但據印度內政官員透露:制約英印兩國談判的重大障礙,來自於梅任內政大臣以來一直實施至今的有關限制印度學生在英國留學畢業後留在英國的權利的法案。

與中國等新興大國談判底氣不再

卡梅倫政府期間,中英曾建立'黃金十年'特別關係,英國對中國的出口從2010年至2016間提高了%108。相比卡梅倫政府,梅政府對中國的熱情稍低,但毫無疑問,中國是英國最為關注的大國之一。

福克斯博士曾公開表示:"中國是全球第二大經濟體,是全世界發展最快的市場之一,中國的未來就是我們的未來。"據報他原計劃訪問中國,但突如其來的大選,中斷了其訪中行程。但英國要退出歐盟單一市場的計劃,意即倫敦不再是外資機構無障礙進入歐洲的中轉站,此投資戰略中心地位的喪失,英國討價還價之時,難免少了底氣。

觀察其他國家雙邊談判的案例,無不耗時長、挑戰高。10天後,英國馬上將與歐盟展開正式談判。前路荊棘密布,尤其此次大選讓英國重回聯合政府時代,為本就變數多多的英國全球貿易談判局勢更添不穩定性。

選舉結果公布後,福克斯博士迅速離開現場,沒有接受媒體採訪。