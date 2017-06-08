出口民調：保守黨暫領先 無政黨過半席位

Image caption 出口民調顯示，保守黨有可能獲得314個席位，工黨266席，蘇格蘭獨立黨34席，自由民主黨14席，威爾士黨3席，英格蘭和威爾士綠黨1席，其他18席。

英國大選落下帷幕。倫敦時間晚10點投票結束後，BBC根據出口民調預測，特里莎·梅領導的保守黨暫時領先，但並未贏得議會過半數席位。

出口民調顯示，保守黨有可能獲得314個席位，工黨266席，蘇格蘭獨立黨34席，自由民主黨14席，威爾士黨3席，英格蘭和威爾士綠黨1席，其他18席。

此前多份民調顯示，保守黨將在這次大選中大獲全勝，因此周四晚間的這一消息讓市場人士感到震驚。截至發稿，英鎊已經跌到了1英鎊兌換1.275美元。

如果預測凖確，保守黨將聯合另外一個黨組成為新一屆的政府。

圖片版權 Getty Images Image caption 截至發稿，英鎊已經跌到了1英鎊兌換1.275美元。

你的器材不支持播放多媒體材料 2017年英國大選：100秒看懂關鍵

這不是任何政黨預測的結果

英國獨立黨的領袖保羅·勞塔爾說："梅至脫歐於危險，我在一開就說召集選舉是錯誤的。"

BBC政治編輯昆士博格（Laura Kuenssberg）說，如果這次預測正確，那麼工黨等其他參選黨派加起來取得的席位將和保守黨取得的席位一樣多。

昆士博格還說，這次大選是特里莎·梅選擇的政治博弈，她原本沒有必要召集大選。目前來看，梅似乎已經失去了這場博弈。

科爾賓的團隊說，這將是英國政治的一個改變。

工黨的影子財政大臣麥克唐納（John McDonnell）說，科爾賓的競選支持了他的領導地位，和他的競選口號"誠實的政治，直率的談話" 。

麥克唐納稱保守黨的競選"下流",但是國防大臣法倫（Michael Fallon）說他所在的保守黨在"嚴肅"處理事件。

法倫最後說："讓我們對最後的結果拭目以待"。

《每日郵報》已經發佈最新頭版"脫歐現在在一個刀刃上"。

《衛報》頭條"出口民調震驚梅"。

《泰晤士報》說"梅輸掉了最大的遊戲"。

Image caption 《泰晤士報》說"梅輸掉了最大的遊戲"。

Image caption 《每日郵報》已經發佈最新頭版"脫歐現在在一個刀刃上"。

Image caption 《衛報》頭條"出口民調震驚梅"。

Image caption 投票箱抵達英格蘭票數統計中心

圖片版權 AFP Image caption 點票工作正在進行中。

Image caption 緊張的票數統計

非常規選舉

2017年的選舉不是一次常規選舉，英國一般5年選舉一次，上一次選舉的時間是2015年所以下一次選舉的時間應該是2020年。

但是英國首相有權利在任何時候組織大選。一般來說除非有絶對信心，首相不會臨時召集大選。

英國首相特里莎·梅4月突然宣佈將提前舉行大選，目的是"不願意在脫歐談判前引起不穩定"。

簡單來說就是為了脫歐，再選一次議會。 但這一次投票有可能使保守黨失去下議院的多數席位，則給特里莎·梅重重一擊。

圖片版權 AFP Image caption 科爾賓的團隊說，這將是英國政治的一個改變。

回顧保守黨的選舉內容，對於脫歐和移民

"乾淨、快速、高效的脫歐"。

離開單一市場和歐洲聯盟關稅同盟，但通過簽訂全面的自由貿易和關稅協議來尋求與歐洲"深度和特殊的伙伴關係"。

控制移民人數，緊縮簽證發放。

開展將歐盟法律轉化為英國法律的工作。

如果保守黨要通過這些法案， 則需要通過提出白皮書（重要文件內容）或綠皮書（大綱內容），然後通過一次閲讀、二次閲讀、委員會討論、匯報階段、三次閲讀、上議員閲讀，最後皇家同意，這一系列過程才可以通過執行。

目前保守黨沒有獲得過半數的席位，因此想要通過這些脫歐決策還有一段很長的路要走。