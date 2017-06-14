倫敦西區發生嚴重火災 兩百消防員仍在撲救

你的器材不支持播放多媒體材料 大火現場

英國倫敦西區拉蒂默路上一棟24層高的大廈住宅被大火吞噬，目擊者稱有人被困在熊熊燃燒的大樓內。

屬於蘭開斯特西部地產的公寓大樓"格蘭菲爾塔"（Grenfell Tower）在星期三（6月14日）凌晨1時16分發生火警，目前有兩百名消防人員正在現場努力控制火勢。

倫敦警方表示，正處理各種傷員。

Image caption 警方出動了40輛消防車和200名消防員

BBC記者莫爾表示，整棟大樓都被大火吞噬，人們擔心大廈可能坍塌。

當局已派出40架消防車前往失火現場，倫敦市長宣佈大廈失火事件為"重大事態"。

倫敦都會區警局表示，警方正在現場"繼續進行疏散"。

目擊者說，他們能看見燃燒的大樓內有光亮，他們認為是手機或電筒在大樓的頂層閃亮。有人說，大火已快燒通了頂層。

BBC記者表示，"我們親眼看見大廈有東西落下，我們也聽到爆炸聲，聽到玻璃破碎的聲音"。

警方不斷地將封鎖線朝外圍移動，阻止公眾靠近可能坍塌的建築。

BBC記者說，"在幾裏外"都能見著火的大樓，10樓以上的火勢"正在失控"。

倫敦消防隊發言人表示，消防員正在極端困難的情況下控制火勢。

他說，這是非常嚴重的火災，當局已調配眾多人手和資源前往協助。

接受過災難特別救護訓練的倫敦救護車服務處也派人前往火災現場。

倫敦地鐵表示，漢默史密斯及城市線（Hammersmith & City Line ）上位於漢默史密斯站和埃奇威爾路站（Edgware Road）之間的車站已被關閉。