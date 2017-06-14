倫敦西區24層公寓樓失火 發生了什麼？

圖片版權 Getty / EPA Image caption 格蘭菲爾塔樓有大約120套單元

英國倫敦西區一棟24層高的公寓樓周三（6月14日）凌晨發生火災，大火連續焚燒十幾個小時。起火原因尚待查明。

逃離大樓的居民說，被困在樓裏的人站在窗口大聲呼救，有人從樓上往下跳，有人撕牀單結繩攀援逃生。

有一個嬰兒被絶望的父母從9樓窗口扔出，安全落在樓下一名男子懷裏，還有一名幼童被大人從5樓窗口扔出逃生。

截至當天下午14：30，警方證實有6人喪生，70多名受傷者被送往附近的5家醫院，還有不少居民下落不明。

這座高層公寓樓裏大約有400-600名居民。

你的器材不支持播放多媒體材料 大火現場

圖片版權 Reuters Image caption 24層高的居民大樓被大火吞噬

圖片版權 AFP/Natalie Oxford Image caption 大廈共有120套公寓，據報平時有超過600人居住在內。

失火大樓

格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）位於西倫敦的拉蒂默路（Latimer Road），附近有著名的Westfield 購物中心，以及出入西倫敦的交通主幹道A40。

這幢塔樓是政府福利房小區西蘭開斯特小區（Lancaster West Estate）的一部分，1974年由肯辛頓和切爾西地區地方政府建造。小區內有數幢類似的高層公寓樓。

失火的格蘭菲爾塔樓高24層，其中20層是居住單元，共120套公寓；社區共享空間佔4層。

2015-16年，大樓翻新裝修工程完成，耗資1000萬英鎊，包括大樓外牆覆蓋雨屏覆板、更新了公共取暖系統和排煙通風系統，1-4層空間重新改裝，新增9套住房單元。

代表政府負責這片公房物業管理的是肯辛頓和切爾西房客管理組織（KCTMO）。

當地居民組織在裝修期間曾提出過火災隱患問題，以及緊急通道有"嚴重局限"等問題。

深夜起火

Image caption 警方出動了40輛消防車和200名消防員

圖片版權 Reuters Image caption 醫務人員已經到達現場

英國夏令時周三（6月14日）凌晨將近1點，位於倫敦西部北肯辛頓的一幢24層公寓樓起火。

據信是四樓最先起火，然後迅速蔓延。起火原因有待查明。

消防隊接到火警電話6分鐘後趕到現場。總共出動了40輛消防車，約200名消防員參加滅火。

倫敦市長薩迪克·汗宣佈大廈火災是"重大事故"，對高層建築的安全敲響警鐘。

他說，失火大樓所在小區居民曾經提出的火災隱患問題「十分重要，需要答案」。

起火後逃出大樓的人說，不記得聽見樓道裏有火警警鈴響，但可以聽到各戶居民家裏的火警鈴。

起火12小時後，格蘭菲爾塔樓火已撲滅，大樓還在冒煙，但估計沒有坍塌危險。

之前，由於擔心大樓坍塌，警方疏散了附近的居民。

你的器材不支持播放多媒體材料 目擊者說，他們能看見燃燒的大樓內有光亮

圖片版權 Reuters Image caption 倫敦消防隊發言人表示，這是非常嚴重的火災。