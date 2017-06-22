在倫敦古董市場上能撿到"漏"嗎？

Image caption 有上百年歷史的倫敦波特貝洛路市場被古董商視為風水寶地。

倫敦在世界旅遊地圖上一直高居前三名。夏季又是一年之中游客最多的季節。進入6月之後，在倫敦主要景點，遊客已經可以用熙熙攘攘來形容。除了大眾化的旅遊點，不少深度遊的旅行者更是出現在倫敦一些當地人更感興趣的地方，例如倫敦頗為著名的周末市場。

這些周末市場各具色彩，有可以品嚐各國風味的食品市場，有琳琅滿目的二手貨市場，跳蚤市場，也有極具吸引力的古董市場。

百年老市場

位於西倫敦諾丁山地區（Notting Hill）的波特貝洛路市場（ Portobello Road Market）就是倫敦最有名的古董市場。這個有上百年歷史的市場早在英女王維多利亞時代就出現了，最初是一個蔬果市場。到了上世紀五十年代初，越來越多的古董商看中了這塊風水寶地，每到周六都來這裏交易，多達兩千個交易攤位，使其成為英國最大的古董市場。 歐洲銀器，中國古瓷，古董相機，珠寶首飾，包羅萬象，這裏是一個名副其實的淘寶者天堂。

我有時周末沒事兒也愛去逛逛，買過古董相機，和幾樣中國的小古董 － 當然不知真假，只是自己喜歡。我注意到遊客中增加了不少中國人的身影，看來，大家都有遊玩之際"撿漏"的心理。

我問過曾經在波特貝洛路市場浸染多年的一位中國商戶，在這個古董市場到底能買到中國真古董嗎？他說，肯定有，但你是否能買到要看自己的眼力，並不是容易的事。另外，他說，英國的古董市場猶如一座金字塔，像波特貝洛路這樣的古董市場不過居於金字塔的底層，你只能買到大眾化的東西，即使是真古董也不過爾爾。真正有價值的古董，都是在金字塔上層的一個小圈子裏進行交易的。

圖片版權 yuchuan Image caption 波特貝洛路市場上有上千家商攤，出售的各種古董商品和二手貨。

歐洲最大的中國古董市場

湛旭華女士久居英國，是英國米德塞克斯大學中國文化遺產管理專業的導師。在談到中國古董在英國的情況時，她了然於心。

她說，英國應該是歐洲最大的中國古董集散地。原因多種，且有歷史淵源。17世紀末期英國與荷蘭成為最早跟中國進行海上貿易的歐洲國家。當時就有很多中國藝術珍品由此傳到歐洲，包括瓷器和其他藝術品。雖然法國也有不少，但從規模上看沒有英國大。另外中國古董和藝術品後來從香港也源源不斷地繼續流向英國。

湛女士說，她曾經在英國拍賣市場買到過中國的古代壁紙，這壁紙就是從香港曾經的政要鄧蓮如家買來的。不過她認為，英國擁有大量中國古董的最主要原因是，過去一二百年來，英國曾是中國最大的貿易伙伴，另外由於曾經的"日不落帝國"，英國人遍布世界各地，很多人對外國文化與傳統都有一個比較開放的態度，並樂於收藏各國古董和藝術品。

說到倫敦，是世界第三大藝術品市場。這對古董交易至關重要，因為只有在一個良好、規範並具權威性的環境下，古董交易才能順利公平地進行。她說，因此，例如法國、西班牙、葡萄牙等不少其他歐洲國家的藏家，都更願意將自己的中國藏品拿到倫敦古董交易市場來出手。因為倫敦的古董市場比較集中，它的靈活性和成熟度都比較高，分層也很好。世界三大古董拍賣行都有總部設在倫敦。這些拍賣行不僅拍賣中國古董歷史悠久，有經驗豐富的中國古董專家，而且他們的客戶網絡也非常健全。

除了拍賣行這些高層次古董市場，倫敦還擁有居其次的十分專業的古董商鋪，以及像波特貝洛路市場這樣的大眾古董市場。這樣的分層，無疑使倫敦成為理想的古董集散地。

不僅如此，湛女士認為，古董收藏家的一個不可忽略的品質是一定要有足夠的歷史和古董知識。倫敦眾多的世界一流博物館，為人們了解和鑒賞古董提供了絶好的機會和場所。一個普通的收藏愛好者可以非常容易地在這些博物館中觀賞和研究古董藝術品。例如大英博物館中的珀西.戴維斯收藏，即使北京故宮博物院的專家也認為這是中國之外最好最全面的編年史一般的陶瓷收藏。

中國淘寶人越來越多

圖片版權 yuchuan Image caption 90年代以來，越來越多的中國人到倫敦來尋找和購買中國古董。

由於倫敦擁有這樣全方位的高中低層古董市場，使收藏家及普通愛好者能夠各取所需。除了大大小小的古董店鋪和像波特貝洛路市場這樣的大眾古董市場之外，倫敦還有各種藝術節，同樣是一個淘寶的好去處。

湛女士介紹說，倫敦過去20年來，每年秋季都舉辦一個為期10天的亞洲藝術周。這個藝術周主要就是各個拍賣行拍賣以中國古董為主的亞洲藝術品，另外還有大量日本和印度等亞洲地區的藝術品。一些老牌古董店也會做專題展覽活動，雖然規模不是很大，但專業水平和誠信度都非常高。

不過，這些年市場趨勢也有些變化。自上世紀90年代開始，中國經濟騰飛，海外中國古董大量回流中國，當然也包括倫敦市場。越來越多的中國人到英國來淘寶。自90年代以來，不僅很多古董商和古董販子頻頻造訪倫敦古董市場，還有中國國營古董機構，例如一些省級文物總店，都來倫敦淘寶，不僅造訪古董店，而且也通過拍賣活動競拍購買。由於古董的不可再生性質和地區差價，就在十年前，在倫敦買中國古董都是十分合算的。

但是湛女士說，在經過了十多二十年後，這幾年英國古董市場的行情已經有不少變化。雖然說古董市場和古董店仍然"健在"，但很多手裏有古董的人似乎更願意到拍賣行出手自己的寶貝。不少中國人會直接到倫敦來參加競拍。不過，目前來看，中國古董在英國市場和中國市場的差價已經不明顯了。特別是一些文物機構認為路途遙遙到倫敦來競拍古董，加上所有的費用，已經不那麼合算了。近年來，也有更多的中國古董都在香港拍賣，因為畢竟香港佔據地區優勢，那裏的亞洲買家更集中。所以說，英國古董市場有萎縮趨勢。

我問湛女士，那對很多只想隨便玩玩和抱著"撿漏"心理去逛古董市場的人來說，在倫敦淘寶還有意義嗎？她說，跟在任何古董市場一樣，到了市場上，那就得考眼力了。她認為，大多數英國古董商還是比較有誠信的。不過，由於資訊的發達，"撿漏"也越來越難了。因為手裏有真古董的人，很容易就能夠查出自己這個寶貝是真的還是假的，由此，把真寶貝當假貨便宜賣掉的機率也就越來越小了。當然，話不能說滿，機會總是有的….