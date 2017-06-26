英國最大航母耗資數十億鎊 何時發威

圖片版權 Getty Images Image caption 全新的英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦借著低潮下水，並通過沿途的大鐵橋。

首次下水試航的英國最大航母"伊麗莎白女王號"艦長基德稱，這對英國保持"海軍強國"尊嚴至關重要。他說："潛艇多厲害你看不到，但航母你凖看得到。"

英國皇家海軍最新建成的"伊麗莎白女王號"(HMS Queen Elizabeth)航空母艦周一(6月26日)晚首次駛離母港開始試航。

這艘航母是英國皇家海軍在建的兩艘大型航母中的一艘，它是在蘇格蘭法夫的羅塞斯船塢下水的。

這艘海上"巨無霸"也是英國皇家海軍迄今為止最大的戰艦，僅它的戰機飛行甲板就有三個足球場那麼大。

這艘航母服役後，將載員1000人、並能搭載40架戰機。

這艘重達65000噸航母的橫空出世對於英國皇家海軍而言可謂意義重大。自"皇家方舟號"航母在2010年報廢後，這是英國皇家海軍建造的首艘航母。

為了能把這個"海上巨無霸"順利拖出位於羅塞斯的船塢，據信總共需要11艘拖船。

由於這艘航母體型龐大，它的尺寸剛剛能通過船塢通道駛入入海口。

圖片版權 Getty Images Image caption 這艘全新的航母是英國皇家海軍迄今為止建造的最大型號的航母。

圖片版權 EPA Image caption 這艘航母的飛行甲板足有三個足球場那麼大。

一旦駛入河口後，"伊麗莎白號"航母將啟動發動機，在等到低潮時從途經的鐵橋下通過。它還得降低桅桿，畢竟距離橋的空間只有那麼幾米。

數字說話

英國皇家海軍建造這兩艘全新航母"伊麗莎白王后號"、和"威爾士王子號"的費用超過60億英鎊。

這艘航母重達65000噸、最大時速為25節。

該航母的飛行甲板長達280米、寬70米，足能裝下三個足球場。

它是第二艘被取名叫作"伊麗莎白王后號"的戰艦。

最初在這艘航母上服役的船員總數大約為700人。在全部F-35B型戰機和"鴉巢"(Crowsnest)直升機就位後，在該航母上服役的船員人數將達到1600名。

"伊麗莎白王后號"航母內的管道總長度達36.4萬米。

"伊麗莎白王后號"和"威爾士王子號"兩艘新航母建成後，每艘航母上儲存的食品都能滿足全體船員45天。

這艘航母上的廚房能在90分鐘內做好供全船700人的飯。在處於戰鬥狀態時，做飯時間能縮短到45分鐘。

這艘"巨無霸"試航最大的挑戰是穩穩地從船塢駛出：航母的船底距離碼頭的水底的海牀僅有半米。

統領這艘航母的艦長傑瑞-基德表示，這艘航母對於英國作為全世界海軍強國的聲望至關重要。

他說："航母能秀肌肉。我認為任何國家都沒有什麼能比航母在展現軍事實力上那樣具有象徵意義。"

麻煩不小

不過這艘"巨無霸"試航也有麻煩，主要是來自技術問題和人員短缺。這兩大因素都有可能束縛住這艘航母被正式部署的時間表。

英國國家審計署在三月份也說兩句"風涼話"。該機構稱新航母建造項目已進入"關鍵階段"，在管理上存在許多風險。

作為回應，英國國防部承認"有挑戰"，但發誓將在2026年前讓兩艘新航母全部正常運行。

目前，技術問題已經讓這艘航母試航的時間晚了三個月。

圖片版權 Getty Images Image caption 總共有11艘拖船將這艘航母拖出碼頭下水試航。

雖然英國國防部保證它能在2020年前處於作戰狀態，但英國國家審計署唱反調，並說他們預計不可能。

英國皇家海軍預料，俄羅斯軍方將密切關注這艘航母在北海的試航。

要說的是，想要看到這艘巨大的"伊麗莎白女王號"航空母艦到了全部戰機布滿甲板的時候，估計還得再等幾年。