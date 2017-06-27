「加薪」600萬英鎊：女王到底賺多少？

圖片版權 EPA Image caption 英國女王伊麗莎白二世去年的官方淨支出為42萬英鎊

英國皇室在6月21日公布了2016-2017年度財務報告，數據顯示，女王去年的官方淨支出為42萬英鎊。同時另一份數據顯示，未來兩年內，女王來自公共基金的收入將會增長8%，價值超過600萬英鎊。預計"加薪"後，女王來自公共基金部分的收入將達到8200萬英鎊。

女王的錢從哪裏來？

女王的收入主要來源於三部分，英國財政部下發的"女王撥款"、王室私產以及自身投資。

英國法律規定，政府每年要對女王進行撥款，而這部分款項又依托於女王名下"王室地產（Crown Estate）"的盈利。此次女王增加的收入也是來自這一部分。

王室地產是一家獨立的商業房地產公司，在倫敦等地擁有大量房產。名義上這家公司歸英國君主所有，但其實所有的利潤都要上交英國財政部，而後財政部再將其中的部分以撥款形式支付給女王。

根據現階段協議，財政部支付王室地產利潤的15%給女王。這些資金會用於女王的公務支出，比如支付工作人員薪水、房產維護和旅行等。但由於接下來10年裏英國皇宮白金漢宮要進行大規模裝修，女王撥款的比重將會由15%增加到25%。

而王室私產是女王的私人收入，女王的私用和其他王室成員的開支補貼都是由這部分資金支持。這部分資金主要來自於女王名下蘭開斯特公爵領地(Duchy of Lancaster)的收益。蘭開斯特公爵領地佔地1萬8千多公頃，擁有包括商業、農業用地以及住宅房地產等用地。2016年，蘭開斯特公爵領地的淨收入為1780萬英鎊。

圖片版權 PA Image caption 而王室私產是女王的私人收入，女王的私用和其他王室成員的開支補貼都是由這部分資金支持。

英國法律並沒有強制要求女王公開自己的財務狀況。目前沒有官方數據顯示女王的私人投資究竟有多大規模。之前英國的《星期日泰晤士報》曾經報道過，女王還擁有大量英國績優公司的股份，價值1.1億元英鎊。

女王的工作是什麼？

作為國家元首，女王能擁有這些收入是因為她也承擔著許多公共職責。

在實行君主立憲制的英國，君主只盡形式上的職責。比如任命首相、召開和解散議會等。

作為英國的象徵，女王還要負責維繫與其它國家的外交關係，比如出國訪問以及接待其他國家元首訪問英國。

此外，女王還要履行重要的社會和文化責任。女王需要定期訪問國家的每一部分，以示國家的團結，同時她還是多家慈善機構的皇家資助人，不僅出錢支持公益事業，也會自己親自參與公開活動。

圖片版權 Reuters Image caption 作為國家元首，英國女王能擁有這些收入是因為她也承擔著許多公共職責。

英國人怎麼說？

女王的收入與支出也在英國國內引起了討論。

女王的賬房管家里德爵士稱，女王去年的花銷平攤到每個人身上相當於"全英國每人每年花費65便士"，考慮到女王為國家的付出和象徵性，這說明了女王"絶佳的財富價值"。

BBC皇家事務記者彼得· 亨特（Peter Hunt）評論稱，幾十年來，英國王室和他們花納稅人錢的問題一直都是一個棘手的問題。他還特別指出了這次女王公開財務狀況的時間點，即近來英國的公眾開支持續縮減，而倫敦格倫菲爾塔火災後，英國貧富分化的問題更是處在風口浪尖。

共和（Republic）是英國一家主張選舉產生國家元首的機構，共和的負責人格拉漢姆·史密斯（Graham Smith）表示，納稅人付出了一筆"巨大的賬單"以支持"特權的生活方式"。