脫歐啟動後首個中資大項目倫敦動土 英中各有所圖

Image caption ABP倫敦東南皇家阿爾伯特碼頭超大型商民混合地產開發項目

預計投資將高達17億英鎊（約150億元人民幣）的ABP倫敦東南皇家阿爾伯特碼頭超大型商民混合地產開發項目近日正式動土，成為英國開始脫歐進程以來首個超大規模外資引進項目。從英中官方代表態度可以看出，雙方儘管都因為項目上馬而倍感興奮，但各自的算計角度和對未來的預期卻有很大不同。

這次雙方代表再次不斷使用的官場套語"雙贏"來形容這一大型項目上馬，細分析確實貼切。對於東道主倫敦、以至於英國整體來說，適逢脫歐啟動後國際國內宏觀政治與經濟情勢不穩定因素充斥期，每一分得實在外來投資無疑都代表多一分的穩定。相比之下，中方在項目中所"贏"的可能遠超出純粹經濟層面的所得。不少分析人已經從不久前開通的義烏至倫敦鐵路貨運線路可以看出端倪。從某種意義上講，ABP項目開工是中國"一帶一路"成功登陸英國的具體表現。

脫歐當口的信心一票

特別是項目開工時間巧逢英國脫歐談判開始不久，英國政界與工商界多少均有嫌掣肘於可能喪失歐洲單一市場等巨大不確定性，以及眾多跨國公司考慮總部遷離倫敦的敏感時段，中資大手筆"反潮流"動作立即被英國官方定義為具有給倫敦和英國"投下信心一票"的象徵意義。

英國方面的官方新聞稿對此就毫不掩飾：直接標題為「ABP17億英鎊倫敦皇家阿爾伯特碼頭項目彰顯對英國市場的信心」。倫敦市長薩迪克·汗也在新聞會上發言稱：這是對倫敦市場信心"磐石般的證明"。

圖片版權 CNS Image caption 中國駐英國大使劉曉明、英國國際貿易部長兼倫敦部長格雷格·漢茲（Greg Hands）與總部基地全球控股集團（ABP Global）董事長許為平出席開工儀式

中國"帶與路"的遠謀

ABP總部基地全球控股集團董事長許為平則對英方脫歐方面的觀點不以為然。他在接受BBC中文網訪問時表示，"不擔心脫歐"。許為平說："中英合作是大趨勢，不會因為脫歐或英國大選帶來的動蕩受到影響。"

另外，從駐英多年、對雙邊關係有深層理解的中國大使劉曉明開工儀式上反覆提及"一帶一路"也可多少看出，此筆投資無疑是中國未來很長一段時間的全球地緣戰略考量中深思熟慮的一步棋，因此與英國決策層看似更多以當下政黨執政、下野、換屆，以及近期需求為出發點的判斷視角有不少區別。

當然，英國國際貿易部部長兼倫敦事務部長格雷格·漢茲也藉此機會表達了對中國「一帶一路」計劃的重視。他引用英國財相哈蒙德的話稱，英國「一帶一路」的天然合作伙伴。不過，多數熟悉英國事務的觀察人士都指出，其實英國從政府、民間一直到主流媒體，人們對「一帶一路」的真正了解和興趣可能還只停留在外交層面。現場論壇的一位發言人就表示，他最近在一次英國國內的會議上問現場觀眾，有誰聽說過「一帶一路」？洋洋人群中只有兩人舉手。

倫敦第三金融城？

ABP投資項目的宣傳口號最初是「建立倫敦第三金融城」。但從蒞臨動工儀式現場嘉賓發言，到ABP提供的新聞稿，均提及ABP將把倫敦皇家阿爾伯特碼頭建成商業區或商業中心。到底該項目定位是什麼？

BBC中文網就此具體詢問了ABP總部基地全球控股集團董事長許為平。他說："（英國）脫歐後，倫敦老金融城位置可能都保不住，何來第三金融城？" 許為平似乎仍然堅持第三金融城的說法："老金融城的模式已過時，我要搭建的是為未來新型金融模式提供服務的平台。"

客觀來講，很可能是趕上脫歐的天時地利，投入巨資的ABP倫敦項目至少迄今為止還沒有遭遇到此前一些大型中國投資項目在英國遭遇的政界與民間的非議與阻力。倫敦東南是否未來會借助"一帶一路"東風而真的出現第三個金融中心？估計是全球希望未來投資英國的人都會繼續關注的一大看點。