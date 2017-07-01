聲帶再壞阿黛爾停演 語錄雷人「甚至想假唱」

圖片版權 PA Image caption 英國歌手阿黛爾由於聲帶受損，被迫取消世界巡演的最後兩場演唱會。

正在全球巡演的英國歌手阿黛爾在推特上形容心情"說心碎都是輕的"，她稱自己"甚至想到過能不能對口型"完成最後兩場演唱會。

距離此次阿黛爾完成令人矚目的世界巡演就差兩場就大功告成了，而且最後兩場還是再次在倫敦家門口的溫布利體育場。但這節骨眼上，這位英國歌手的聲帶又壞了。

在被迫接受醫生的建議後，"心力交瘁"的阿黛爾決定取消原定周末的最後兩場演唱會。阿黛爾形容說本周頭兩場在溫布利體育場的演唱會是"一生中最大最棒的"，但她的嗓子當時已經很吃力了。

她說："我比以往唱得都賣力……結果我把聲帶給弄壞了。"

這位29歲的歌手解釋說："醫生說，我根本唱不了周末這兩場。"

假唱

阿黛爾說："我曾考慮過怎麼著也把周六的這場先唱了，但極有可能我連這一場也唱不下來。我不能在你們的面前唱半截失聲後退場走人。"

阿黛爾透露說，由於她太想和歌迷在一起了，她甚至想過在最後兩場對口型假唱。

她說："但我從來沒假唱過，再過一百萬年我也不可能給歌迷假唱。要是對口型的話，那站在台上的就不是真實的我了。"

圖片版權 Getty Images Image caption 阿黛爾的此次世界巡演創下現場人數新紀錄，遍及世界多個國家和城市。

阿黛爾稱她"很抱歉"、並請求歌迷"寬恕"。

這不是這位英國歌壇唱將頭一回聲帶受傷。在2011年，她曾接受手術切除了嗓子裏的一塊良性息肉。

創紀錄

阿黛爾周三在溫布利體育場的演唱會總共雲集了大約98000名歌迷，創下英國演唱會人數新紀錄。

當時阿黛爾說："我已經唱完了119場了，再唱完這最後四場正好123場，多順啊。"

沉默四年半後，阿黛爾此次的世界巡演去年三月從貝爾法斯特唱響，目前已在全世界20個國家的大約50座城市舉辦了演唱會。

有媒體記錄了阿黛爾全球巡演中的六大精彩瞬間，或許能讓歌迷樂道很長時間。

罵保安罵雜誌

凡是去看阿黛爾演唱會的歌迷知道，他們想站就站。

阿黛爾在澳洲墨爾本的演唱會上呵斥一位朝歌迷大聲嚷嚷的現場保安。她停下來說："勞駕這位先生，我知道你在履行職責，但你能別阻止人們站起來嗎？我這是演唱會，誰要看不見，都可以站起來。"

在澳洲悉尼的演唱會上，阿黛爾撒開花兒大罵窺視她隱私的娛樂雜誌，並把它們形容是"那些特爛垃圾八卦的明星雜誌"。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿黛爾對歌迷非常友好，並在演唱會上見證了很多對兒歌迷求婚成功。

她說："我都沒法讀，到處謊話連篇。我發誓都是假的。"

怕蚊子寵歌迷

阿黛爾在澳洲布里斯班的演唱會上突然大叫"我身上有蟲子！"有現場歌迷拍下的視頻上顯示，阿黛爾當時大喊："對不起，我可不是澳大利亞人，我怕蟲子！"

事實上，演唱會中落在阿黛爾身上的是一隻冒冒失失的蚊子。阿黛爾接著喊："它在吸我的血！怎麼它們到處都是，它們是打算要殺了我嗎？"

不過阿黛爾不怕歌迷。事實上，好幾對歌迷在她的世界巡演演唱會上求婚成功。

在阿黛爾去年2月29日貝爾法斯特首場演唱會上，她鼓勵一位男性歌迷現場接受女友的閏年求婚。幾周後在倫敦，又有一對兒在阿黛爾的演唱會上求婚成功。阿黛爾稱是"最美麗的事"。

去年五月在哥本哈根的演唱會上，阿黛爾還見證了一對兒同性男生在舞台上求婚成功，還主動提出要給他們倆當代孕媽媽。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿黛爾表示取消演唱會令她心碎。

愛心滿滿

對自己隱私保護嚴密三緘其口的阿黛爾，去年10月在美國納什維爾的演唱會上，坦率地說自己要再生一個。

她說："我的兒子已經四歲了、不是小寶貝了……所以我的子宮開始造反，好像在說孩子、孩子、我還想生孩子。"

倫敦塔樓大火後，在演唱會上呼籲的阿黛爾突然在切爾西消防大隊露面，還給參與救火的消防員帶來了蛋糕。