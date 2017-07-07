貝克街失物招領：公交車上撿到的那些寶貝

千奇百怪，光怪陸離。倫敦公交系統的失物招領處又如百寶箱，保證讓你看到瞠目結舌.....

來，認識一下，這是埃迪。

黑猩猩埃迪為什麼看上去很傷感？幾年前，他被主人遺忘在倫敦地鐵上，此後一直住在倫敦交通廳（TFL）位於貝克街的失物招領處。

每天，大約有一千件各色物品被遺忘在倫敦的地鐵、火車、公交車、出租車上。經年累月，失物招領處成了一個"聚寶盆"。有些你想像得到，雨傘、手機、玩具什麼的，有些真是怪異，難以理解。

帶你看一看。

一罐骨灰

過去幾年，失物招領處一共收羅過大約1500萬件各色物品，經理科文（Paul Cowen）說，他見過的最怪異的恐怕要數一罐骨灰了。

他說，"死者叫托馬斯。他的骨灰在我桌上擺了將近五年。"

最終，托馬斯總算和主人團聚了。

一堆拐杖

失物招領處貨架上，看到巨大一排的拐杖。科文發現這一點非常不可思議：難道倫敦地鐵有奇蹟般的治療能力？拄著拐杖上來、蹦蹦跳跳下去？也許，好多人寧願跳著腳、或者一瘸一拐地走也不來領取？

原來失物招領處還收到過假牙、假肢、假乳房。

幾頂草帽

不難想像，經年累月，丟在公交車上的衣服成千上萬，大多數無人回來認領。

不過，遺失的還有婚紗和戒指。科文說，如果接到電話，對方說，幫幫我，我丟了結婚戒指，婚禮就在星期五！你肯定會立刻行動起來。

其他奇怪的東西還包括滑雪板、道具棺材、微波爐、非常貴重的電視機。還有，一摞墨西哥草帽。

好多單車

從失物招領處的一排排自行車，我們是不是可以推斷，在倫敦，有不少人是騎著車上的地鐵、下了地鐵步行回家？

這裏還有裝滿鑰匙的大桶，每星期就能滿一桶。

當然了，失物招領處也與時俱進，受到手機，大批大批、數以千計的手機，其中包括最新款的。

失物招領處還有好幾十個大旅行箱。科文說，其中一些是空的，但有一些"滿滿裝載著人生。"

降落傘？科文搞不懂，怎麼會這樣？"難免不想，那個人什麼時候才會意識到自己丟了降落傘？但願是在上飛機之前……"

大把現金

科文想對使用倫敦公交系統的人說，"丟了東西，不要絶望。世上有許多誠實的人。"

最誠實的恐怕當屬一位倫敦黑色計程車的司機，他交上來的信封裏有15000英鎊現金。這筆錢最後和主人團聚，主人感激萬分。

每年，失物招領處還會收到11000把雨傘、43000件衣物、14000副眼鏡。大多數物品都會被分類、保存三個月。如果仍然無人認領，轉交慈善機構，或者拍賣，或者適當銷毀。

悲傷的埃迪，已經成為失物招領處的非官方吉祥物。他還登上倫敦夜班地鐵線路圖的封面，在藝術作品中獲得永生。

科文說，如果埃迪的主人來了，如果Ta能夠證實自己確實是埃德的主人，埃迪當然可以回家和他們團聚。但是，他的心裏可能會有幾多不捨。