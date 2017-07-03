欣克利角核電站——政治考量與商業代價

圖片版權 PA Image caption 欣克利角C核電站的興建工程自2016年9月獲得英國政府批准後已經開始。

英國欣克利角C核電站的承建商法國電力公司（EDF）周一（7月3日）承認，完成核電站項目將超支15億英鎊，且完工日期將延遲15個月。

法國電力公司的這一最新估算將使欣克利角C核電站的總開支增加到196億英鎊。

不過，法國電力公司表示，仍然希望按照預期在2025年之前完成一期工程。

據該公司透露，新增加的預算是因為對核電站設計、供應商合同以及工程量有了更好的理解。

針對欣克利角C核電站預算增加約10%， 英國商業、能源和產業戰略部的一位女發言人回應說，「英國政府談判決定的合同很有競爭力，保護了消費者的利益，同時也確保所有的工程開支，包括增加的工程開支，都由承建商承擔。」

周折

圖片版權 Xinhua Image caption 2015年10月，中國國家主席習近平訪問英國期間，欣克利角核電站工程成為中英關係「黃金時代」合作計劃中的一部份。

欣克利角C核電站是英國20年來首個動工的核電項目。承擔這一工程建造的法國電力公司出資三分之二，中國廣核集團出資三分之一。

該項目從簽約到動工可謂一波三折。

2015年中國國家主席習近平訪問英國期間，法國電力公司宣佈，中國將投資60億英鎊，促成欣克利角C核電站的興建，而英國政府也原則上同意了這一工程。當時，該核電站的預算已經從160億英鎊增加到180億英鎊。

這一項目的投資數額是英國有史以來最大的一筆外國投資，也被中英兩國政府視為關係「黃金時期」合作計劃的一部分。

英國在2016年6月舉行「脫歐」公投決定脫離歐盟後，首相卡梅倫黯然辭職。當時新首相特里莎·梅上任不久，於7月宣佈新政府需要時間熟悉該項目，推遲批准項目。

2016年9月，經過一個多月的延誤後，英國政府正式批准了了核電項目，相關工程也於9月開始動工。

質疑

在欣克利角C核電站開工9個月後，法國電力公司承認開支將增加近10%，再次引起各方對這一工程的質疑。

環保組織綠色和平英國分部的約翰·薩爾文說：「欣克利角工程才開工幾個月就已經延誤和超支了。今天傳出的消息又一次確鑿證明政府批准這一項目錯了。」

英國綠黨領導人之一喬納森·巴特利說：幾乎每個星期都有新證據顯示欣克利核協議很糟糕。他說：法國電力公司重新調整項目開支對這個工程來說無疑是棺材上釘上最後一顆釘子——開頭就錯了，結果更糟糕。

上個月，英國審計部門發表報告，稱欣克利角C核電站「是一個風險高造價昂貴的工程」。