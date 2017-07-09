溫網裏的「英國範兒」何止奶油草莓

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英國每年啥時候"英國範兒"最濃？答案一定是舉行溫網的季節。一個溫布爾登網球公開賽，透出了英國文化中那種獨特、離奇的一面，豈是一個奶油草莓就能一言蔽之？

沒錯，世界各地的人有各種理由拿英國文化開涮，比如把餅乾蘸著茶吃、吃土豆不削皮等等，但有哪位英國人會在乎呢？要說另類、還會讓人說起來腰桿兒特直地的地方，自然非溫網的那些怪事莫屬。

王室也瘋狂

世界上很多體育場都有貴賓包廂，但溫網有一個王室包廂。

人們時不時就會看到通常文質彬彬的英國威廉王子和凱特王妃在包廂的座位上手舞足蹈，經常就像狂熱的墨西哥人一樣在空中大幅度地舞動雙臂。沒關係，坐在溫網的看台就不用想太多王室的禮數，這動作對於前來觀看溫網的英國王室成員來講，太經典！

奶油草莓酒

想要吃熱狗就別來看溫網了，該去的地方是棒球賽。想吃雞肉餡餅嗎？估計也只能換地兒到足球比賽場外的小吃攤兒上了。在溫網就吃兩樣：要麼是奶油草莓、要麼是下午茶。要麼，兩樣一起吃。

別小看那一顆顆的小草莓。如果你仔細注意一下的話，溫網男單冠軍獎杯頂部是一個似乎菠蘿模樣的造型。但那個小東西不是菠蘿，而是很不起眼的一顆草莓。草莓在溫網的地位就是這麼高，每次當最受矚目、也最有分量的男單冠軍高高舉起獎杯時，那在聚光燈下最璀璨耀眼的就是高居獎杯頂部的小草莓。

吃法很簡單，但講究的是食材絶對新鮮。奶油草莓的吃法就如名字，把碗裏草莓澆上奶油即可。但"溫網草莓"有自己的名號，溫網負責餐飲的特雷西曾對BBC中文說："採摘人員在出貨當日的一早去摘，草莓因此更加鮮美。"

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有時，去溫網看球的人似乎把吃奶油草莓當作一種儀式，以吃的方式表達自己對溫網的崇敬心情。

這裏有一組數字：從1877年首屆溫網開始就有奶油草莓。每屆溫網的看客們要吃掉差不多14萬份，總共要用掉一萬升奶油。

在為期兩周的溫網過程中，另一種美食下午茶也交出誘人的答卷：每屆溫網都會賣出差不多76000份三明治、25000個烤甜餅和33萬杯茶或咖啡。

要是感覺還不來勁，可以在看溫網期間喝酒。每年看溫網的人都會喝掉11萬品脫的啤酒。當然，熱賣的還有現場提供的皮姆酒，被喝掉的皮姆酒幾乎是啤酒的三倍。

明星也專業

別把穩坐看台上露臉的各路明星當作擺擺樣子，其實他們中很多人弄不好都會是在全世界數一數二的溫網"超粉"。

英國著名演員史蒂芬-弗萊就曾老道地指出，溫網與世界其它大賽最不同的就是"草地上帶著麻點兒的網球"。

溫網的常客貝克漢姆也曾在2015年溫網的比賽中露了一小手。當時現場彈起的網球衝著看台上貝克漢姆座位的方向就高速飛過去了，結果被這名英格蘭足球名將穩穩抓在手中。當現場爆起熱烈掌聲和歡呼聲時，身著西服的貝克漢姆還很不好意思地漲紅了臉。

山丘又改名

曾經以老輩英國網球名將亨曼命名的"亨曼小山"，如今隨著英國頭號網球選手穆雷的巨大成功變成了"穆雷山丘"。

這個在溫網"一號球場"外的小土坡是看盡"英國範兒"的最佳地點。

要想買到能在這個山坡上通過大屏幕看球的票，人們得當天起個大早去排隊買票，這也就不奇怪專門有人在場外搭帳篷過夜等票了。這些溫網"超粉"往往身穿英國國旗樣式的衣服，是全球媒體報道英國人對溫網"多瘋狂"的明證。

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人們在這裏必備的裝備是能擋太陽暴曬的報紙、和能抵擋一陣子雨水的塑料袋。當雨水來臨的時候，坐在"穆雷山丘"的人們沒人急著跑。雖然屁股坐的地方都濕了，但人們就是淡定地繼續看球。畢竟，下場雨也傷不著誰。

"加油吧穆雷"

雖然看網球比賽的禮數需要安靜、甚至大氣不能出，但英國選手穆雷到場挑動出來的高漲情緒是很難控制的。

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看台上的觀眾會高喊"穆雷加油"，直到裁判禮貌地要求"請安靜"後才會消停下來。有時人們還會搗亂似地在被要求安靜後，拍一陣子掌聲。

看溫網可能還有一個小竅門。如果你想找借口的話，不妨拿當天比賽的選手做"擋箭牌"。