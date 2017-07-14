「 打工」 貴族：真實的唐頓莊園女主人

Image caption 莊園女主人卡納文伯爵夫人（Countess Carnarvon）

描繪英國昔日世襲貴族家庭的恩怨情仇的古裝劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）風靡全球；中華大地也不例外。"唐頓"的原型——英格蘭南部漢普郡的海克利爾堡（Highclere Castle ）一夜成名。

莊園女主人卡納文伯爵夫人（Countess Carnarvon）也因此從原本神秘隱私的貴族小圈子一躍成為公眾人物。

不過，很多人不知的是，與劇中那些衣來伸手、飯來張口的貴婦人不同，這位真實生活中的"唐頓"女主人其實出身普通人家，早年是從業會計，最終成為伯爵夫人也竟然完全是'意外'。

慈善活動的巧遇

據伯爵夫人自己介紹，她當年如不是在一次偶然參加的慈善活動期間意外被安排坐在卡納文伯爵身旁，成為貴族夫人可能是想都沒有想過的事情。

卡納文伯爵夫人在受訪時還表示，再者英國古裝劇、宮廷劇多如牛毛，誰都沒曾想到偏是與她家有關的《唐頓莊園》會紅遍天下，完全出乎意料。

人生可能就是這樣，有時是命中注定，有時是不同的選擇。即使是今日財力、勢力都遠不如當年的英國貴族，作為一位伯爵夫人的她也完全可以選擇足不出戶，把莊園經營業務交給專業管理團隊。

不過，卡納文伯爵夫人卻風趣地說："如果說我先生是董事長，我就是CEO。"——莊園業務事無大小她都會過目、過問。

圖片版權 PA Image caption "唐頓"的原型——英格蘭南部漢普郡的海克利爾堡（Highclere Castle ）

全面上手的CEO

在工業革命之前，或至少在一次世界大戰之前的英國貴族，多數根本不知道"工作"為何物。每個家族往往依靠千畝萬畝的土地相關產業就能源源不斷地豐厚收入。那時的貴族生活真諦就在於如何把吃喝玩樂打造成極致，升華成藝術。

到了21世紀，不用工作還能養得起莊園的英國貴族已鳳毛麟角。很多走投無路，被迫把祖宅和田產交給國家信託（National Trust）的貴族，能依靠自己的辛勤勞作而繼續維繫祖產的貴族莊園應該算是不錯的結局。卡納文伯爵一家就屬於後者一類。而正是有了這位勤於勞作的CEO伯爵夫人，適時把握商機，以現代市場手段把家族莊園的旅遊營生打理得紅紅火火。

據卡納文伯爵夫人介紹，莊園如今各類員工多達120人：有廚師、電工、管工、花匠、導遊等等，每天的管理工作都忙碌非常。為讓莊園運作順暢，她認識每位人員，了解他們每個人。

國內國際 形像不同

圖片版權 He Yue Image caption 莊園業務事無大小她都會過目、過問。

卡納文伯爵夫人承認，為了促進業務，搞好商業宣傳，她自己也必須適應市場，擁有國內和國外的"兩面性"：在英國國內保持平民、親民形像，而在美國、中國等國及市場又要表現出高姿態貴族形像。

她說："英國和美、中不大一樣。在世界上其他地方演講或從事商業活動，我的定位是'居住在海克利爾莊園的卡納文伯爵夫人'；而在英國，我更喜歡用樸素和低調的形像。在美國讀者前，我是上流社會的伯爵夫人；在英國讀者前，我則避而不談"上流社會"。

說到未來，這位伯爵夫人聽上去還絲毫沒有退居二線的計劃。她如今時刻想著的是莊園未來五年、十年，甚至更長期的業務發展計劃。莊園和城堡中僅需要不斷打理的房間就有三百多，在加上未來市場籌劃，發展，房產維護，開發，稅務、業務等一應事宜，挑戰似乎遠比電視上的《唐頓莊園》主人們所面對的要艱巨得多。