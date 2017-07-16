小黃蜜蜂有力量 豪門折腰眾瘋狂

圖片版權 MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB Image caption 曼城俱樂部負責人索裏亞諾說，球員們穿著繡有小蜜蜂形像的球衣比賽會「充滿無限自豪」。

曼徹斯特兩家足球豪門俱樂部的球員們在首場海外德比戰上，都將身穿胸前繡有一隻小黃蜜蜂的球衣。這只小蜜蜂還被許多人排長隊紋在身上，這個標誌怎麼會有如此巨大的魔力呢？

曼徹斯特五月底發生恐襲後，當地的一位紋身藝術家山姆·巴伯爾隨即發起了"曼徹斯特紋身求助"行動，號召民眾把象徵曼徹斯特的"小蜜蜂"形像紋在身上，並同時向在恐襲中傷亡的家庭捐款。

呼籲發出後，曼徹斯特市中心的一家紋身館外當周周五就排起了長隊，當時大約有800人等著相應號召紋身。

此後全英國的紋身館都參與到了這個"紋身求助"行動中。

此次正凖備在美國休斯敦進行熱身賽的兩大曼徹斯特豪門球隊曼城、和曼聯也把這個"小蜜蜂"的標誌印在球衣胸前，並計劃在熱身賽後拍賣這款特別的球衣，將拍賣所得全部捐給"我們愛曼徹斯特緊急救助基金"。

到目前為止，這家慈善組織已經募集超過了1200萬英鎊。而曼徹斯特人熟知的小蜜蜂形像，是這座曾經英格蘭的紡織重鎮的象徵。

Image caption 曼城恐襲後，許多民眾響應「紋身救助」行動，將「小蜜蜂」形像紋在自己身上。

恐襲發生時就在現場的萊倫斯是最早將"小蜜蜂"紋在身上的人。她說："我就是想用它來記住：不是記住發生了什麼，而是記住我們大家作為社區是如何勇敢面對的。每個人都站起來說，我們絶不會被擊垮。"

發起這項行動的紋身藝術家巴伯爾稱，這只小蜜蜂是"力量的象徵"。

這次把"小蜜蜂"繡在球衣上的曼城負責人索裏亞諾說，球員們會在身著繡著這只小蜜蜂的球衣打比賽時"內心充滿無限自豪"。

這場定於在7月20日的曼徹斯特德比也是曼徹斯特發生恐襲後，這兩支豪門球隊首次過招。

勤勞團結

這只"小蜜蜂"從英國的維多利亞時代就是曼徹斯特的象徵。它是一隻勤勞的工蜂，在恐襲後成為了民眾團結一心的標誌。

索裏亞諾說："這只工蜂象徵著曼徹斯特的一切，它是曼徹斯特各社區緊密團結的明證。"

曼聯負責人伍德沃德說："曼徹斯特民眾表現出的團結和巨大力量，向全世界展現了一個如此不一般的城市。"

他說，這只繡在球衣上的"小蜜蜂"就是"曼聯俱樂部的社區靈魂"。

曼徹斯特於今年5月22日遭遇恐怖襲擊，總共有22人在襲擊中喪生。

Image caption 22歲女生考斯基用紋身的方式聲援受到恐襲傷害的家庭。

每位參與"紋身求助"的民眾都將捐款50英鎊。

這只小黃蜜蜂成為曼徹斯特城市標誌的由來有多種說法。最流行的一種說法是，一位德國建築師當年在看到磨坊、工廠比比皆是的曼徹斯特時，把這座城市形容是「到處都在忙的蜂巢」。

1842年，這只小黃工蜂的形像正式被納入曼徹斯特的市徽中。

如今，這只小蜜蜂的形像，在曼徹斯特隨處可見。