觸目驚心--倫敦怎麼成了「潑酸之都」？

圖片版權 ISOBELLA FRASER Image caption 4月在倫敦夜總會潑酸事件中伊薩貝拉受傷

倫敦北部。4月，一個周六的下午，一對華裔夫婦推著兩歲的兒子在街頭漫步，突然遭人潑強酸襲擊。一家三口均不同程度受傷，父親臉部大面積"無法復原性腐蝕"，警方形容嚴重到足以"改變（他的）生活"。

倫敦東部，同是4月，一家夜總會內，潑酸導致20人受傷。

倫敦東北，上周四晚，大約90分鐘之內，兩名青少年騎著偷來的小摩托在街頭向陌生人潑酸，至少5人受傷，其中一人傷勢足以"改變生活"。

在英國，潑酸已經不是偶發事件。近年來，此類襲擊事件急劇上升。有統計稱，英國潑酸攻擊率人均已經位居世界第一。而潑酸事件大部分發生在首都，難怪，有英國媒體甚至把倫敦稱作"潑酸之都"。

腐蝕性材料攻擊事件，數字來自英國37個警署

（來源：BBC根據自由信息法案向警方查詢的數字，其中包括攻擊、威脅他人，但不包括盜竊案中使用腐蝕性材料，因為警方根據犯罪性質分類統計）

多嚴重？

BBC通過"自由信息法案"向警方獲悉的數字顯示，2016-2017年，英格蘭總計發生使用腐蝕性材料襲擊案504起，與2012年相比翻了一番都不止。

全國警長委員會NPCC的數字顯示，2017年4月之前的六個月當中，英格蘭和威爾士總計發生強酸、腐蝕性材料襲擊事件400餘起。

已查明的襲擊者中，五分之一未滿18歲。

不同點？

倫敦慈善組織"潑酸倖存者國際基金"的負責人Jaf Shah說，潑酸現象並不是新生事物，維多利亞時代英國既有發生，但是最近的數字實在"令人震驚"。"

他向BBC介紹，在亞洲南部國家，潑酸曾經更為普遍，多半是男性針對女性潑酸，起因通常是婚姻、戀情等兩性關係。

但在英國，潑酸的多是年輕男性，受害的多半也是年輕男性。他認為，原因在於此類襲擊通常和團伙（gang）有關。

Image caption 曾遭潑酸的Katie Piper說，對受害者來說，後果是「終身監禁」

很好用？

米德爾斯大學犯罪學家、常年研究團伙現象的哈丁博士（Dr Simon Harding）說，潑酸是團伙之間顯示強勢、權力、控制的一種方式，酸現在已經取代刀、成為團伙成員的"首選武器"。

潑酸的"優勢"包括：酸好買、容易攜帶、容易使用、威懾力大、作案不容易被抓住，抓住了罪責也更輕。

現有法律中對潑酸沒有具體的控罪。潑酸者最可能被控"蓄意嚴重傷害身體"罪，但是用刀則有可能被控"企圖謀殺"罪。再者，潑酸也很難證實，因為現場很少會留下DNA證據；兇器不過是個瓶子，丟起來比刀容易許多。

潑酸相對也更加容易。哈丁說，襲擊者無需緊密靠近受害者；最容易讓對方眼睛受傷、破壞視力，作案後可以輕鬆逃走。

潑酸給受害人帶來的後果相當嚴重，致殘、毀容，這還只是肉體上的，精神上的創傷將伴隨一生。對有預謀、有計劃地要恐嚇、傷害對手的團伙成員來說，有什麼能比潑酸給他們帶來更大的滿足？

Image caption 腐蝕性材料很容易沒得到

太好買？

強酸威力很大，但是非常容易買得到。任何人都可以從五金等零售商店購買，無需申明原因和用途。

購買含有強酸的各類家庭用品—比如漂白劑、下水道清理劑等—並沒有年齡限制。現有的"爆炸性材料和有毒物質條例"僅適用於批量銷售、供應此類化學物品的商家。

但是想買刀就不一樣了。英國法律規定，不得向任何未滿18歲的人賣刀，除非刀刃可折疊、長度不滿3英寸。

想在英國買槍，難度就更大了，特別是要和美國比的話。數字顯示，在英國，槍支殺人的案例每年只有50-60起，大概是每一百萬人裏才有一個。而在美國，每一百萬人中有30人喪生槍下。根據美國槍支暴力數據庫"槍支暴力檔案"統計，僅在2015年，美國槍支暴力就導致13286人喪生、26819人受傷。

怎麼辦？

哈丁認為，嚴打潑酸，政府需要從三方面下手：控制強酸獲取渠道；刑罰與持刀犯罪等同；加強對黑幫的監管教育。

Shah希望政府推出強制性具體規定，比如購買腐蝕性化學材料必須用銀行卡支付，以便今後追查；出售強酸必須要有執照。

去年倫敦的潑酸案中大約有三分之一發生在倫敦東部的Newham。該區的工黨議員蒂姆斯（Stephen Timms）提議，沒有正當理由攜帶強酸應該和帶刀一樣被看作觸犯法律。

大都會警察局表示，已經開始向零售商宣傳，敦促他們提高警惕，注意那些可能會購買腐蝕性物質做武器的人。

英國內政大臣Amber Rudd周日（16日）放出狠話："終身監禁"（指受害者一生難以擺脫創傷）不能只留給潑酸受害者。

她同時宣佈，政府將對有關潑酸事件的各個環節展開重審，包括現有法律、警方辦案、判決、獲取危險用品、支持受害者等。

Image caption 7月初倫敦潑酸案受害者、倫敦快遞小哥Jabed Hussain說：多虧我當時帶著頭盔......

一生之痛

當然，必須說明的是，潑酸攻擊仍然只佔英國犯罪的一小部分。NPCC負責潑酸攻擊案的警官基頓（Rachel Kearton）告訴BBC，和持刀犯罪相比，潑酸數目依然"微小"。

但是她說，潑酸是"可怕"的犯罪，最"令人厭惡"的是，這種犯罪絶對是"有預謀"的，動機是"讓別人一生痛苦"。

這一點，31歲的丹尼爾（Daniel Rotariu）有痛切感受。幾個月前，他在熟睡中遭女伴潑酸，雙目失明。

他說，"我做噩夢……我每天、每小時都看得到，恍如昨日。我一生一大半都要這樣過……有時我真希望自己……沒有活過來。"