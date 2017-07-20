誇大其詞騙福利 威爾士男子原來是登山高手

圖片版權 Wales News Service Image caption 洛伊德登上了非洲最高的山峰乞力馬扎羅山，去了機翼行走，且在阿爾卑斯山脈滑雪。

英國一名男子為騙政府的福利，謊稱自己連"走五十米都困難"，但他卻是一名登山和鐵人三項賽的高手。

這名33歲，名叫馬克·洛伊德的威爾士男子騙取了政府6551.8英鎊的個人獨立金福利。他此前對政府說，自己身患椎間盤突出，苦不堪言。

但同時，他又登上了非洲最高的山峰乞力馬扎羅山，去了機翼行走，且在阿爾卑斯山脈滑雪。

他被威爾士的一家法庭以詐騙罪指控。

檢控官說，洛伊德聲稱自己只能行走20至50米，且不能在不平坦的路上行走，長時間行走後還會疼痛，還要每隔20分鐘坐下來休息。

有那麼嚴重嗎？

圖片版權 Wales News Service Image caption 洛伊德聲稱自己只能行走20至50米，且不能在不平坦的路上行走，長時間行走後還會疼痛，還要每隔20分鐘坐下來休息。

他在2014年10月至2016年2月期間向政府申請福利。但法庭卻有證據顯示，洛伊德在2015年9月完成了匯豐銀行的鐵人三項賽，且成績不俗。

當月，他還登上了"非洲屋脊"，坦桑尼亞的乞力馬扎羅山，還在那裏跟非洲的嚮導合影。要登這一山，需每天行走8至12個小時。

不僅如此，身體健碩的洛伊德還參加了馬耳他的世界汽艇錦標賽。

2011年，洛伊德因在阿富汗服役期間下背受傷而離開軍隊。2014年，他向政府申請每周高達141英鎊的個人獨立金福利，用來當作治病補貼。

次年，洛伊德申請了更多的款項，說他的健康狀況愈發糟糕，走50米都要在牀上躺一天恢復。

"荒唐可笑"

圖片版權 Wales News Service Image caption 他還登上了"非洲屋脊"，坦桑尼亞的乞力馬扎羅山，還在那裏跟非洲的嚮導合影。要登這一山，需每天行走8至12個小時。

不過在法庭上，洛伊德試圖為自己的行為辯解。他說，之所以沒有在"鐵人三項賽"前的風險測試單上填自己的病症，是因為不想受到特別對待，希望與健康的選手一道完成比賽。

為他辯護的律師說，洛伊德並沒有想要騙福利，他做這一系列運動時使勁逼迫自己完成不可能完成的任務。比如，在登乞力馬扎羅山時，他是"強忍著疼痛完成的"。

但法官說，這些都是"荒唐可笑"的借口，洛伊德是在故意撒謊，以"盡可能獲得每一分錢"。