東倫敦「城管」亂發威 罰女孩「練攤」傷童心

圖片版權 ANDRE SPICER Image caption 小姑娘的父親安德里說，城管把女兒嚇哭了，這名小女孩邊哭邊喊說：「我一定是做錯事了。」

一名五歲的小女孩由於在家門口"擺攤兒"賣50便士一杯的檸檬水遭東倫敦"城管"處罰。

東倫敦"城管"給這名名叫斯拜絲的小女孩開出的罰單高達150英鎊，而這位小女孩不過是想把自製飲料賣給前往音樂節途中的歌迷們。

這位女孩的父親安德里介紹說，他家住在東倫敦的梅爾恩德，門口那條街正好是歌迷們周末前往"愛盒子音樂節"(Lovebox Festival)的必經之路。

他說自己五歲的女兒一直夢想著能在家門口擺個小攤賣東西。他說："她喜歡看到顧客滿意的笑容，而且也引以為豪。"

他說："沒想到剛賣沒多一會兒，馬路對面的四名'城管'就衝著我們走了過來。"

圖片版權 ANDRE SPICER Image caption 「城管」給這位小女孩開出了150英鎊的罰單。

他回憶說，雖然當時把他"嚇了一跳"，但起初還在想這幾名執法官員估計也就是讓他們收攤兒回家而已。

安德里說："結果沒想到這幾位'城管'不僅掏出移動攝像機狂拍一通，而且還亮出一份大文件高聲宣讀，說我女兒沒有營業執照，屬無照經營。"

他說："我女兒當時就緊抱著我哭叫著說'爸爸、爸爸，我一定是做錯事了！'她才不過五歲呀。"

這位陪著女兒"練攤兒"的父親說，"城管"隨後向他們下發了150英鎊的罰單，隨後他們收攤回家。

好在當地的塔爾哈姆雷茨區政府得知此事後，立即取消了罰單並向這位小女孩道歉。

區政府的發言人說："我們對發生這樣的事情感到抱歉。我們要求街頭的執法人員能在執法中有些常識、合情合理地動用他們手中的權力。"

該發言人承認，在這起事件中，執法人員顯然沒有做到這一點。

Image caption 在倫敦街頭擺攤是需要申請執照的。

要想在倫敦街頭"練攤兒"，攤主還是需要申請營業執照的。

塔爾哈姆雷茨區規定，該區轄內的營業執照分為臨時、和永久性的，申請費用均為75英鎊。

該規定還說，申請執照的攤主年齡須在17歲以上。

這麼說，這位小女孩無論如何也無法按規定在童年擺攤兒賣貨了。