圖輯: 超跑撞爛無奇不有 是賠是賺莫怪旁人

日前一位英國車主在駕駛剛買的全新法拉利跑車一小時後就報廢了這部超跑。不過這類撞爛跑車、令人唏噓的事兒不止一起。

這部衝出南約克郡高速後起火，並隨後燒成一堆廢鐵的超跑價值26萬英鎊，是一部高性能的法拉利"430 Scuderia"型跑車。

警方說這部跑車在陰雨天氣下"幾乎飛起來"，好在車主只不過有些擦傷。

這部全新法拉利跑車"飛出"高速路障50米後墜入路邊的田地裏，隨後起火變成一個火球。

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當警方訊問車主燒成廢鐵的是什麼車時，他回答稱"那是一輛法拉利"。

南約克郡警方表示，該車主隨後說："我才買的、就在一小時前。"

不過這位車主也不必太傷心，他並不是這麼"糟踐"昂貴超跑的第一人。

這部車頭死死撞進牆裏的超跑是法拉利"Spider 548"，價值大約24萬英鎊。它就這麼直挺挺地頂進牆裏面去了。

當時開車的人是個新郎官，他本來是為了自己的婚禮才租這部超跑的。

不過好在把法拉利租給這位倒霉的新郎的租車公司倒很幽默。

這家公司的老闆阿里姆在推特上寫道："好啊，事出在波恩利，當地老百姓接下來幾周該有的聊了。"

在英國警方的記錄中，還有一部被燒成面目全非的超跑，當然現場也慘不忍睹。

能從這堆爛鐵看出是什麼超跑嗎？看看下面的圖就知道了，是一部令無數車迷嚮往的麥克拉倫跑車。在維爾郡的鄉間公路上，這部價值14.3萬英鎊的超跑就這麼"直眉瞪眼"地撞向一處房子起火。好在這一次也沒人受傷。

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之前在倫敦富人區梅菲爾還發生過蘭博基尼跑車撞進小商店的故事。

當時開車的是兩位新手。他們租了一部蘭博基尼"蓋拉多"跑車。僅僅幾個小時後，這部跑車就失控撞毀。原本，漂亮的蘭博基尼跑車應該有在展廳的風采，而不是撞毀後的窘相。

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不過，要說撞爛超跑，一定不得不提的是英國著名演員"憨豆先生"。他可是出了名的超跑迷。

當然，他也有多次撞毀超跑的經歷。

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本名叫作阿特金森的"憨豆先生"曾在2011年駕駛心愛的麥克拉倫跑車時，不留神撞向一顆樹。

結果"憨豆先生"啥事沒有地從車裏爬出來，"僅僅肩膀受點小傷"。

那是一部時速高達240英里的麥克拉倫"F1"跑車，他開了將近20年、撞了兩回。

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想知道他最後怎麼處置那部事故車了嗎？他把車給賣了。

"憨豆先生"把那部車賣了800萬英鎊。