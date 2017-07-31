「家醜」別說: 朋友求停播戴妃「私聊」錄像

圖片版權 PA Image caption 英國電視第四頻道即將播出的戴安娜紀錄片裏涉及當年戴安娜的錄像腳本。

英國電視第四頻道將播出有關戴安娜王妃生前談及自己失敗婚姻的錄像，她眾多生前好友紛紛發聲，要求該台不要播出這段備受爭議的"私聊"。

這家電視台將在戴妃去世20週年前夕播出這部名為《戴安娜：用自己的話說》。

片中使用的錄像是戴安娜當年的演講老師拍攝的，從未在英國播放過。

儘管電視台稱這將給觀眾"提供獨特視角"，但戴安娜的生前密友蒙克頓指責說，這是對過世的戴妃隱私的公然背叛。

她寫信給這家電視台要求取消播出這部紀錄片，她對《衛報》說："這不應向公眾公開。"

她說："這不僅是對戴安娜本人隱私的背叛，也是對她的家庭隱私的背叛。"

拍攝那些錄像腳本的是當年戴安娜僱傭的塞特倫。戴安娜在1992至1993年期間讓塞特倫拍攝她練習演講，以提高她在公開場合演講時的音質。

拍攝地點在肯辛頓宮。

重要的是，戴安娜練習發聲時談到了她和查爾斯王子的婚姻。這其中就包括他們倆的性生活、以及在發現查爾斯在外"偷腥"後，她是如何質問查爾斯王子的。

當年讓查爾斯王子"出軌"的女性叫卡米拉·帕克伯爾斯，即現任的查爾斯王妃康沃爾公爵夫人。

Image caption 戴妃死後，民眾前往肯辛頓宮門前獻花。

"既下流又缺德"

前英國王室發言人阿比特對BBC說，計劃播出這部紀錄片的英國電視第四頻道"輕輕鬆松地狠賺一筆"。

他說："這些錄像腳本都是私下拍攝的，並且是訓練環節的一部分。任何關起門來做的事都應該被看作是私密的。"

王室傳記作者尤納說："我覺得他們要播出這些內容很下流。而且坦白地說，缺德！"

她說："戴安娜說這些話的時候，她和查爾斯的婚姻剛剛破裂，他倆才離婚 - 可想而知她說起來很消極。"

尤納補充說，戴安娜王妃"絶不想讓任何活著的人聽到她說的這些話"。她斥責播出這些錄像不過是"發死人財"。

拍攝這些錄像的塞特倫在與戴安娜王妃的哥哥斯賓塞伯爵打了一場官司後，終於在2004年重新成為這些錄像腳本的所有人。此前，戴安娜的哥哥斯賓塞伯爵稱這些錄像是他的東西。

圖片版權 PA Image caption 戴安娜在錄像中談到了她與查爾斯之間的失敗婚姻。

錄像腳本最初是英國警方"蘇格蘭場"在2001年搜查前英國王室管家保羅·巴羅的家後繳獲的。

美國全國廣播公司在2004年購入這些錄像後，曾播出了其中的一部分。

BBC據報在2007年戴妃去世10週年時曾計劃製作一部紀錄片，並打算播出這些錄像腳本，但最終放棄了這一計劃。

"獨特驚艷的史實"

錄像腳本擁有者塞特倫的律師盧瑟福德並不認為播出有何不妥。

他對BBC說："所謂侵犯隱私的說法純屬空穴來風。這些錄像被警方看過、被斯賓塞家族的人看過、被前管家保羅·巴羅可能也看過。所以說是我當事人塞特倫的私事也好、戴安娜的私事也好，但這些私事早已公開。"

他說："戴安娜都去世20年來，現在還拿隱私說事沒道理。"

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他進一步說，當時戴安娜已經和前夫分居，她"也想讓全世界知道她是怎麼熬過來的。"

英國電視第四頻道的負責人拉夫李則形容這些錄像是"驚艷的史實"，並能重新在人們心中"塑造戴安娜的形像"。

他對BBC說，都20年了，該是讓老百姓知道的時候了。

戴安娜王妃於1997年8月31日在巴黎死於車禍。