一個女人的自述：車禍、癌症 我美麗的掙扎

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喬丹·伯恩（Jordan Bone）是英國網紅，YouTube頻道訂閲超過20萬，Instagram粉絲將近20萬。但是，喬丹一生多劫難，15歲時因車禍癱瘓，20歲時患上癌症……

第一個打擊：車禍

喬丹今年27歲，來自英格蘭東北部的諾福克郡。15歲時，喬丹出車禍頸椎受傷，胸部以下癱瘓。

剛剛出了車禍以後，我不知道今後的生活會是怎樣。兩年間，我陷入深深的抑鬱。我以為人生再也不會是我計劃、希望的那樣了。

一次上網，我在YouTube看到一段視頻，指導如何冥想、放鬆，這改變了我對世界的看法，也改變了我對自己的看法。我學會了通過冥想把消極想法轉變成積極想法，我把注意力集中在"正念"上。

我仍然值得過上精彩的生活，其他受過傷殘的人也一樣。

圖片版權 JODAN BONE Image caption 蛋糕上的飾字：我美麗的掙扎

最開始，喬丹在YouTube上分享小視頻，大都是勵志的，雞湯那種。但是，觀眾好像更關心她的妝容，留言打聽她怎麼妝化得那麼精美，還有人問她為什麼選擇做美容網紅。2005年，喬丹發了一段視頻，講述車禍後日常生活的挑戰，如何重新學會化妝。這段視頻在網上爆紅，臉書上有1700萬點擊，截至八月初，YouTube上瀏覽已經逼近600萬。

我原來並沒有在網上說過這一段。做那段視頻感覺很沉重，但也很重要。在我看來，化妝是藝術，它能讓你更加自信，你可以想是誰就是誰。化妝不是戴面具，是提升自己的方式。

（重學化妝）大概用了一年的時間。我記得住院期間開始自學，效果真不怎麼樣。但我繼續努力，不放棄。我記得我坐在護士桌前從新學習如何使用雙手，但是，就連把手抬到臉邊刷睫毛油都很難。

喬丹張開、合攏十指有困難，因此有時需要用嘴幫忙。

最初我做那段視頻的原因是，有很多人不停地提問：她的手有什麼毛病？她拿粉刷的樣子為什麼怪怪的？同時，我也希望能鼓勵別人，讓他們看到，平日生活的艱難並不是世界末日，你仍然可以做出成績。

下了很大功夫（總算又學會了化妝）。我很自豪，我總算學會了，可以見人了！我在YouTube發視頻，教化妝小常識。

我的視頻雖然是說美容化妝的，但那並不僅僅是美容化妝，還有正能量。（我想）告訴人們，心想是可以事成的。

喬丹在《我美麗的掙扎》視頻中說：

成了坐輪椅的女孩，並不是我的人生計劃。所以，我不希望人們只看到輪椅。我失去的已經夠多了，我不想連身份認同也失去。

（重學化妝）真難，堅持到最後也真值！我會流淚，煩躁到發瘋。我心想，為什麼是我？！但是，我堅持，堅持。現在，我曾經無用的雙手每天幫我做妝容，我很開心。這讓我認識到，面臨挑戰、我們會怎樣成長。比如每一天，我都能學會更多，畫眼線的難度會更小一些。

圖片版權 JORDAN BONE Image caption 她在網上發的這則貼說：下雨沒什麼，一切都過得去

第二個打擊：癌症

20歲的時候，喬丹接到醫生打來的電話說，她腿上的痣已經癌變。她在不久前接受一家地方媒體採訪時說：

我再一次看到生命在我眼前一閃而過。媽媽很生氣，她說，"喬丹，難道你還沒受夠苦嗎……我們還能承受多少？你一定是有非常糟糕的運數。"

媽媽至少還有幽默感。我非常希望安慰她，我對她說，"一定會好起來的，我知道。壞事發生在一個人身上能有多少次呢？現在肯定該輪到我轉運了。"

我知道我是幸運的，我很感恩（發現得及時），健康沒有受到另一次重擊。這讓我懂得，日光浴一定要注意安全。我幸運，但這事可能會發生在任何人身上。

記住，你自己很重要，你值得多花點時間去安全美黑。

我可以後悔原來曬過日光牀，我可以自責癌症是自找的。但我不那樣做了。我原諒自己的過去，我學到了經驗教訓。

這真是一次警鐘，讓我懂得好好生活、不浪費每一分一秒。這一生，是我"做我自己"的唯一機會，我要盡可能過到最好。

後來喬丹做了一段視頻，叫做"為什麼我仿曬美黑"，介紹安全美黑的知識。不過，她傳播正能量的使命並沒有就此告終。最近喬丹出版了一本書，名叫《我美麗的掙扎》，第一天在網上發售即賣罄。

我希望能（把正能量）傳遞給更多的人。我的故事也許可以鼓勵別人，因為我曾經以為山窮水盡、今後永遠什麼都幹不成了。我曾想，如果我想工作，誰會僱我呢？我能做些什麼？我真想過放棄。

我（在書中）說，碰上問題沒關係，應該敞開心扉，重視自己的感情、感受。今後我希望能和更多的人交流，我覺得在電視上看到的殘疾人還很少。如果能讓世界懂得，我們有殘疾、但我們仍是人，這該有多好。

我們也仍然可以成功，和其他任何人一樣。

圖片版權 JORDAN DONE

這是喬丹在新書發售當天的貼文：今天真像一陣旋風......這是我多年來一直夢想做的，我做成了，感謝那些相信我的人給我的幫助。今天，我的書是亞馬遜排行前20名，暢銷書榜名列前茅，賣光了！感謝你們，繼續相信自己。喬丹最近在接受BBC等英國媒體訪談時說：

現在我做的，其實正是我一直希望今生所做的，不管是不是癱瘓。我一直愛美、愛寫作。你看，現在我做的不正好就是這些事？

不要因為害怕、後悔浪費生命。爬起來，拍拍身上的土，想做什麼就去做！

最後，用喬丹在《我美麗的掙扎》視頻中的的一句話結束她的故事：

就好像（化妝）塑造輪廓一樣，有暗必有亮。人生也一樣......