英國藝人遭遣返真是模仿特朗普惹的禍？

Image caption 英國朋克樂隊「彼得和試管寶寶」主唱彼得·拜爾沃特斯曾在德國巡演中模仿美國總統特朗普。

一名英國朋克藝人日前在美國入境時遭遣返，但他辯稱都是因為他曾在演出時模仿美國總統特朗普給鬧的。

這位英國藝人名叫彼得·拜爾沃特斯，他的樂隊叫"彼得和試管嬰兒寶寶"。他稱自己是前往美國參加一個音樂節，但在入境時被美國邊境官員拘留。

他說，美國邊境官員審了他六個小時，還拿出他裝扮成美國總統特朗普演出時的照片給他看。

他說，那是他去年在德國巡演時的一張演出照。

不過，美國海關邊保官員並不認同他的說法。美國海關稱，彼得·拜爾沃特斯之所以被遣返，是因為他"持有錯誤簽證"。

美國海關發言人魯伊茲對BBC說："所謂聲稱他之所以被美國拒絶入境是因為他曾模仿美國總統的說法，是完全不真實的。"

該發言人說："那種說法是錯誤的。他被拒絶入境的真正原因是由於他持有的簽證有誤。"

但這位被遣返的英國藝人說，在被舊金山的美國海關邊境官員訊問後，他的手機、護照均被沒收、還被提取了DNA樣本、還被拍照併發表正式聲明後，被邊境人員陪同登上一架飛往倫敦的航班。

他對一家名為"搖滾小組"的網站說："我在那兒呆了也就30秒鐘，然後那位入境官員把他面前的屏幕轉過來指給我說：'這是你嗎？'"

他接著描述說："那名官員在屏幕上全屏展示我去年在德國巡演時的一個視頻。我在那個視頻把自己裝扮成特朗普的樣子，還做吸煙狀抽一個東東。"

他說："打那兒之後一切急轉直下。六個小時後我被挾持著登上飛機坐了下來。"

他稱，航班在11個小時的飛行途中拒絶給他提供酒精飲料，他的手機和護照也是在飛機降落後才發還給他的。

他說："我希望到年底的時候，我還是'彼得和試管寶寶'樂隊的主唱。但過了夏天，特朗普會不會還是美國總統呢？我甭想再有什麼美國巡演、或是去美國參加音樂節了。"

不過，雖然樂隊主唱拜爾沃特斯被遣返了，"彼得和試管寶寶"樂隊的其他成員都順利入境，並如期參加了在加州舉辦的"朋克入侵音樂節"。

這支名叫"彼得和試管寶寶"的朋克樂隊1978年在英國東薩塞克斯成立。