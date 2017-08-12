BBC新聞直播驚現露乳鏡頭 「走光」女星歡喜認領

Image caption 在這次新聞直播中，主播背後坐著的一名員工的電腦屏幕上出現了一名坦胸露乳的女子。

BBC電視新聞又出洋相，員工電腦屏幕上出現的裸女鏡頭被直播，成為網友和國際媒體津津樂道的話題，也給意外增加曝光機會的女影星帶來驚喜。

BBC電視一台每天晚10點直播的《10點新聞》是BBC最重要的新聞節目之一。

星期一（8月7日）晚上的《10點新聞》中，主播蘇菲·拉沃斯（Sophie Raworth）背後的一個電腦屏幕上出現了一名坦胸露乳的女子。

主播拉沃斯當時正在播報一條英格蘭板球隊的比賽新聞，對背後發生的劇情一無所知。

點擊這裏可以觀看新聞直播出現裸女的片段。

可這逃不過電視觀眾的雪亮眼睛，立即有人將該片段拍攝下來上傳網絡。英國各大報紙爭相報道，國際媒體隨即迅速跟進。

Image caption 安娜·派昆11歲時就獲得奧斯卡最佳女配角獎，後又在美劇《真愛如血》中擔任主演。

許多媒體報道說BBC員工上班時看色情影片，但實際上當時屏幕上出現的是美國HBO電視劇《真愛如血》（True Blood）中的一個鏡頭。

鏡頭中坦露雙乳的女子就是該劇女主演、新西蘭影星安娜·派昆（Anna Paquin），她已經在社交媒體推特上"認領"了自己的乳房。

今年35歲的派昆在推特上轉貼了一則相關報道，然後用大寫字母評論道："我的乳房！這事從哪個層面看都太好玩了！"

看來，當事女主角對此不以為意，反而因獲得一個額外的曝光機會感到歡喜。

Image caption 吸血鬼題材的美劇《真愛如血》中的大尺度鏡頭，在BBC電視新聞中被直播。

派昆的丈夫、曾一起出演《真愛如血》的英國演員史蒂芬·莫耶（Stephen Moyer）也在推特上寫道："這太令人驚喜了，讓我非常開心！"

《真愛如血》是一個關於吸血鬼題材的電視連續劇，於2008年至2014年播出。

安娜·派昆成名很早，曾是一名童星。1994年，年僅11歲的派昆就因在《鋼琴課》（The Piano）中的演出拿到了奧斯卡最佳女配角獎。