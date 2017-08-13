英仙座流星雨：一小時最多可見100顆流星

英仙座流星雨8月12日至13日迎來極大值，香港周六入夜後的郊野出現人潮，時差七小時的英國也在稍後迎來流星。

圖片版權 Reuters Image caption 周日凌晨在英國西薩塞克斯郡捕捉到的流星雨景象。

英仙座流星雨在世界許多地方都可以肉眼見到。

觀星民眾在社交媒體上分享所見。

根據預測，一小時內估計可以見到一百顆流星劃過夜空。

估計香港時間周日（13日）清晨5時02分是流星雨高峰期。

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流星雨是彗星的碎屑殘骸掉入地球大氣層後，跟大氣層摩擦發光的現象。

地球繞日公轉的軌道與斯威夫特－塔特爾彗星（Swift-Tuttle）軌道有交會點，每年七月、八月之間，地球軌道與斯威夫特－塔特爾彗星交會，彗星的殘骸進入地球大氣層，所以形成英仙座流星雨。

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世界七大流星雨

• 天琴座流星雨（Lyra meteor shower） 每年的4月間出現，全年三大週期性流星雨之一。

• 英仙座流星雨（Perseid meteor shower） 每年7月至8月出現，數量多但幾乎從未缺席，母星為斯威夫特－塔特爾彗星，全年三大週期性流星雨之一。

• 天龍座流星雨（Draconids meteor shower） 每年10月初左右，Giacobini-Zinner彗星為本源，全年三大週期性流星雨之一。

• 獵戶座流星雨（Orionids meteor shower） 每年10月間出現，由著名的哈雷彗星造成，因輻射點位於獵戶座而得名。

• 金牛座流星雨（Taurids meteor shower） 每年10月底至11月出現，是Encke彗星軌道上的碎片，流量不大但週期穩定。

• 獅子座流星雨（Leonids meteor shower） 每年11月間出現，獅子座流星雨與譚普-塔特而彗星的週期有關，因輻射點位於獅子座而得名。

• 雙子座流星雨（Geminids meteor shower） 每年12月間出現，雙子座流星雨源自小行星1983 TB，因輻射點位於雙子座而得名。

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