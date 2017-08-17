英媒：「中國黑客」涉嫌侵入英大公司電腦系統

圖片版權 PA Image caption 管理高壓輸電網絡的英國國家電網的服務器管理軟件中出現了漏洞

與中國有關的黑客可能在英國包括國家電網在內的許多大公司使用的軟件中植入監視"後門"。

《泰晤士報》在8月17日的報道中說，惡意軟件被隱藏在最近來自互聯網企業NetSarang的更新軟件中，該企業提供服務器管理軟件，在美國和韓國都有辦事機構。

這些惡意軟件能夠讓黑客進入公司的數據，破壞他們的電腦系統。NetSarang公司表示，他們的客戶包括管理高壓輸電網絡的英國國家電網，美國國防公司洛克希德馬丁，俄能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司

卡巴斯基反病毒科技公司發現了上述病毒威脅。該公司表示，黑客使用的工具和技術同之前使用中文的網絡間諜組織相似。

不過卡巴斯基又說，這不足以將中國與黑客公司聯繫起來的確鑿證據。

今年4月安全機構消息人士警告說，英國會受到中國國家支持的黑客攻擊，這些黑客正以前所未有的規模在全球從事網絡間諜活動。但中方表示並不知情。

《泰晤士報》曾在4月報道一個被稱為"APT10" （高級持續性威脅）的中國組織大幅增加網絡活動，他們對外包IT服務的公司發動黑客攻擊竊取知識產權。

報道說，該組織通過網絡攻擊系統地將工業製造、工程、能源和技術等領域的知識產權作為攻擊目標。他們已經從日本、美國、法國和瑞士的機構盜走了大量設計圖。

當時諮詢公司PWC在報告中說，雖然不清楚黑客身份，但猜測黑客可能在中國，因為"這個組織針對外交和政治機構發動攻擊，作為對地緣政治緊張局勢的回應，它也針對特定企業發動攻擊，這些做法都與中國的戰略利益密切相關。"