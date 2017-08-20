英國"女王不會讓位給查爾斯王子"

圖片版權 PA Image caption 英國媒體報道說，在戴安娜王妃去世20週年時做的民調顯示，51%的英國人希望威廉王子成為下一個國王

英國女王無意給查爾斯王子讓位。女王身邊的消息人士說，女王堅持說"職責第一，國家第一，我要在位。"

王室內部消息人士說，伊麗莎白二世女王一如既往地認真對待她的職責。伊麗莎白二世是世界上仍然健在，在位最長的國君。

王室消息人士否認在不久的將來女王會要求實行攝政法案的說法。英國議會一般會在君主無力行使職能或年幼的時候通過攝政法。

《星期天泰晤士報》報道說，來自王室內部三名不同的消息人士說，白金漢宮和查爾斯王子的克拉倫斯府都沒有關於攝政的凖備。

英國王室官員沒有對上述傳聞作任何評論，但他們引用了女王21歲生日的一段誓辭："我宣佈…我把畢生，無論長短，都奉獻出來。"

"女王不能走"

圖片版權 Nick Knight Image caption 女王90歲生日時同查爾斯王子合影

根據1937年的攝政法，在君主生病無力行使君權和相關職能職能的情況下，君主可以向繼承者交出權力。

該法案規定，在這種情況下，攝政能夠代替君主發揮各種王室職能。攝政請求必須由如下至少三個人書面提出：君主配偶，大法官，眾議院議長和主事官。

不久前英國女王王夫愛丁堡公爵退休時曾經有女王也要退休的傳聞，王室曾努力否認這種說法。據消息人士說，女王在此問題上一直都很堅決，她說除非她生病不能行使君主責任，否則不會有攝政。

英國議會一個跨黨派小組負責人保守黨議員羅森戴爾說，英國現在比任何時候都更需要女王在位，因為現在英國正凖備離開歐盟，而且同愛爾蘭締結新的邊界協議。

據《星期天泰晤士報》報道，在戴安娜王妃去世20週年之際，民調顯示，51%的英國人希望威廉王子成為下一個國王。36%的人希望如果查爾斯王子繼位，不希望卡米拉成王后。

攝政那些事

圖片版權 PA Image caption 根據攝政法，在英國女王不能行使君主職能的情況下，威廉王子（右）可以直接繼承王位，不必經查爾斯王子（左）擔任攝政

英國上次的攝政發生在1811-1820年期間，當時的國王喬治三世生病時他不能行使君主職能。根據舊的攝政法，當時喬治三世的君主職能由他的兒子威爾士親王喬治代行，直到他在喬治三世去世時繼位，成為喬治四世。

根據現在的攝政法，威爾士親王查爾斯王子在其母親現任女王伊麗莎白二世生病不能履行君主職責的時候將擔任攝政。排在威爾士親王之後的王位繼承人是威爾士親王的長子劍橋公爵威廉王子。

威廉王子也可以不經過攝政期直接繼承王位，他也可以替他的祖母伊麗莎白二世或他的父親威爾士親王擔任攝政。現在排在王位繼承人第三位的是年幼的喬治王子。如果他有機會在18歲前（2031年）即位，那麼他的叔叔哈里王子就會成為攝政，或者下一個擔任攝政人選就是他的叔祖約克公爵安德魯王子。