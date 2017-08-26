持刀男子在白金漢宮外被捕　兩名警察受傷

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一名持刀男子在白金漢宮外出現，兩名警察逮捕該名男子時受傷。英國警方指，事件是否與恐怖襲擊有關，言之尚早。

男子將車子停泊在警察附近。警員看到車上有一把大刀後，前往拘捕他。

兩名警員手臂有輕傷，當場接受治療。

持刀男子應為20多歲。他以「襲擊致造成身體傷害」罪（grievous bodily harm and assault）被捕。

事發於白金漢宮前的林蔭路迴旋處發生。當時沒有皇室成員身處白金漢宮。

警司佳‧科林斯（Guy Collings）說：「現時太早作出更多猜測。」

圖片版權 Getty Images Image caption 事件在白金漢宮外的迴旋處發生

目擊者凱阿納‧威廉森（Kiana Williamson）說：「他們（警員）大叫並想把男子趕出車子。更多警察到場，男子作出反抗。」

「我見到一名受傷警員，他手臂受傷了。不過看來傷勢並不嚴重。」

「男子被制服。他在街道一邊，看來差不多失去知覺。」

白金漢宮發言人指，不會評論保安問題。