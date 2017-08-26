英國警方：男子白金漢宮外揮舞長劍襲警被捕

Image caption 英國警方在事發地點設置了調查封鎖線。

英國蘇格蘭場反恐部的負責人迪安·海頓警官說，周五（8月25日）晚大約8點35分，一名持刀男子在白金漢宮外駕車衝向一輛警車後在警察前停下，後受到3名警察的阻攔。

海頓說，警察使用催淚噴霧劑迅速將這名26歲、來自倫敦以北的魯頓（Luton）地區的男子制服。這名男子當時手持長達4英尺（1.22米）的一把劍。

在執法過程中，兩名警察手臂和手部受劃傷被送往醫院治療，但傷勢不重。第3名警察受輕傷。

英國警方指，事件是否與恐怖襲擊有關，言之尚早。

白金漢宮的一名發言人說，白金漢宮周六照例對遊客開放，沒有受到影響。

英國警方正在調查這名男子的背景，並在他居住的魯頓地區進行搜查。

事件過程

男子將車子停泊在警察附近。警員看到車後座上有一把長劍後，凖備拘捕他。

警方將持刀男子以「襲擊致造成身體傷害」罪（grievous bodily harm and assault）逮捕。

圖片版權 PA Image caption 該事件發生在周五晚。

事發於白金漢宮前的林蔭路拐彎處發生。當時沒有皇室成員身處白金漢宮。

警司佳‧科林斯（Guy Collings）說：「現時太早作出更多猜測。」

圖片版權 Getty Images Image caption 事件在白金漢宮外一側的道路拐彎處發生

目擊者凱阿納‧威廉森（Kiana Williamson）說：「他們（警員）大叫並想把男子趕出車子。更多警察到場，男子作出反抗。」

「我見到一名受傷警員，他手臂受傷了。不過看來傷勢並不嚴重。」

「男子被制服。他在街道一邊，看來差不多失去知覺。」

白金漢宮發言人指，不會評論保安問題。