鐵證如山！留學生非法滯留英國問題被誇大

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新數據顯示，外國留學生在英國非法逾期不歸的問題並不像此前估計得那麼嚴重。

外國留學生非法滯留在英國並沒給英國的移民體系造成重大問題。而此前一直估算認為，來英國留學的國際學生抵達英國的人數、和離開的人數之間存在巨大差距。

有意見指出，這種差距就是由於很多留學生在完成學業後非法滯留引起的。

但現在首次依據留學生離境數據得出的結果顯示，此前對這一問題的估計未必屬實。這一調查是現任英國內政大臣拉德為了解國際留學生對英國社會和經濟的影響而發起的。

英國政府的移民顧問委員會將審查歐盟與非歐盟留學生在英國期間，對英國勞動力市場產生的影響。

值得注意的是，此前誇大留學生滯留的數據，依據的是"國際旅客調查"。英國此前所有的淨移民人數估算，也是以此為基凖的。

"國際旅客調查"靠的是國際旅客在英國的碼頭和機場離境參與調查時說出的未來計劃，而現在英國政府官員拿到的是記錄實際行為的離境數據。

在2015年到2016年非歐盟留學生離開英國接受"國際旅客調查"時，有28%的留學生說他們對離開英國多久、以及是否會在一年內返回英國表示不清楚。

但離境數據明確顯示，非歐盟留學生實際返回英國的比例要低很多、大約在6%左右，這就意味著長期離開英國的移民人數有可能被低估了。

英國國家統計局的報告指出，"有關對非歐盟學生逾期滯留造成重大問題的指稱，目前沒有證據支持。"

該報告集中調查了2016年至2017年簽證到期、並不再延期的130萬非歐盟外國人的簽證。

報告指出，其中到期的學生簽證為181024例，按期離開英國的為176407例，佔97.4%。另外，工作簽證和旅遊簽證的離境率也大體相仿，分別為95.4%和96.7%。

總體看來，按期離境的人數為96.3%。

英國工黨負責內政事務的阿伯特指責說，英國首相特里莎梅"搞了那麼久的聲勢來詆譭國際留學生，沒想到靠的都是浮雲。說留學生滯留是大問題，現在沒有任何證據。"

圖片版權 EPA Image caption 此次對非歐盟留學生的深度評估是現任英國內政大臣拉德責令進行的。

她調侃說："現在英國政府似乎知道留學生對英國的好了。"她聲稱，要是英國由工黨當政的話，就不存在這類假移民指標了。

但英國內政部反駁說，離境數據報告恰恰證明了此前英國政府關閉冒牌大學、和治理簽證造假的工作是有成效的。

英國內政部表示，"對於真心來英國學習的國際留學生是沒有人數限制的。"

算不算？

這一數據發佈後，讓英國首相特里莎梅將非歐盟留學生人數從淨移民目標去除的呼聲再起。

一直為取消對非歐盟留學生限制奔走的前商業大臣、現任英國自民黨領袖的凱布爾爵士說："我們一直在強調，外國留學生對大學、乃至整個英國經濟的貢獻是巨大的。"

他說："把他們也納入官方移民統計數字裏沒有任何意義。"

Image caption 英國資深政客坎貝爾多年以來都在為留學生"正名"奔走。

此次英國政府發起的對國際留學生的深度分析將就學費、以及留學生在留學期間的開銷對整個英國、所在地區和當地經濟的影響做出評估。

"英國大學"組織首席執行官加維斯說："我們對英國政府細緻評估留學生的做法表示歡迎。"

他說："這是一個以事實說話，了解國際學生對英國經濟和當地社區所發揮積極影響的一個好機會。"