凱特王妃有喜 英國王室將再添新成員

圖片版權 Getty Images Image caption 英國劍橋公爵夫婦已經育有一子一女。

英國劍橋公爵夫婦周一（9月4日）宣佈，凱特王妃已經懷孕，將迎來第三個孩子。

女王伊麗莎白二世據報對這一喜訊"非常高興"。

劍橋公爵夫婦目前已經育有一子一女：現年4歲的喬治王子和2歲的夏洛特公主。

孕育中的王室新成員將成為王室排列第五的王位繼承人，在王儲查爾斯王子、威廉王子、喬治王子和夏洛特公主之後。

英國2015年3月開始實行的法律，確定王室中的男孩和女孩享有同等繼承權。

圖片版權 AFP Image caption 王室新成員將成為排列第五的王位繼承人

這個孩子將是英國女王伊麗莎白二世第六個重孫。

現年35歲的劍橋公爵夫人凱特王妃在前兩次懷孕期間，都曾因嚴重害喜症狀住院。

肯辛頓宮發表聲明說，凱特因為懷孕將取消原定在倫敦市中心安排的兒童中心的活動。

圖片版權 PA Image caption 英國女王伊麗莎白二世90大壽慶典上，新一輩王室成員亮相。

BBC王室事務記者說，由於凱特的害喜症狀，劍橋公爵夫婦顯然"被迫"宣佈了這一消息。

本周，喬治王子將開始正式上學。目前尚不清楚凱特王妃身體狀況是否能在他上學第一天到場。

首相特里莎·梅在社交媒體推特上發文向劍橋公爵夫婦表示祝賀，稱"這真是個好消息。"