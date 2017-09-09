調查：課外輔導量反襯出家庭貧富鴻溝

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英國一項研究表明，課外私教已成為一種"隱藏的秘密"。這種教育方式甚至能夠幫助富裕家庭成績不好的孩子免於掉隊。

研究人員在英格蘭和威爾士範圍內針對2612名11-16歲的學生進行了調查。

薩頓信託（Sutton Trust）發佈的這項報告稱，出身貧困家庭的優秀學生，往往只能得到相當於富裕家庭普通小孩不到一半時間的課外輔導。

父母輔導家庭作業也存在明顯的貧富差別。只有一半的窮孩子能得到家庭輔導，而富裕家庭的孩子有2/3能得到此項幫助。

平均來看，英格蘭中學生每周能夠接受9.5小時的課外輔導，這包括父母輔導家庭作業以及補習學校。

薩頓信託稱，在英國教育中，課外私教已成為"隱藏的秘密"，還以一種"教育軍備競賽"的方式增強了富裕家庭孩子的競爭優勢。

這份報告稱，從事課外輔導的家庭教師代表著一個20億英鎊的市場。但這個行業缺乏透明度，很難精確計算實際體量。

薩頓信託稱，這份報告旨在揭開面紗，通過貧富家庭孩子得到的不同課外教育情況揭示"重要的社會流動性問題"。

"教育軍備競賽"

該研究發現，來自不同收入家庭的孩子得到的課外輔導水平截然不同。

富裕家庭的孩子比貧困家庭的孩子每周多接受2.5小時的課外輔導。

總體來說，大約1/3（35%）的富裕家庭小孩接受了私人課外輔導。而貧窮家庭的這一數字只有大約1/5（18%）。

圖片版權 AFP Image caption 各國迎來開學日，英國機構報告指出貧富家庭孩子享有不同的課外輔導機會，已成為「隱藏的秘密」。

一個有趣的現象是，統計顯示獲得私人課外輔導反差最大的兩個群體分別是，來自貧窮家庭的優秀中學生和來自富裕家庭成績較差的學生。

來自英格蘭貧窮家庭的優秀學生每周接受大約7小時的課外輔導，而來自富裕家庭但成績較差的學生每周平均接受15小時課外輔導。

輔導家庭作業

報告作者調查了超過2600名中學生，結果發現其中30%稱自己接受了課外私教輔導或者家庭輔導。

不同族群的孩子接受課外輔導的比例非常不同。56%的亞裔孩子以及42%的非洲裔孩子接受課外輔導，這一比例在白人小孩中只有25%。

調查還顯示，不同收入家庭的孩子得到家長輔導作業的機會也不同：大約一半最貧窮家庭的受訪孩子稱父母會定期輔導自己學習，而富裕家庭的這一比例為68%。

報告作者約翰•傑裏姆（John Jerrim）博士稱，來自低收入家庭的高素質小孩"沒有享受到應有的受教育機會"。

薩頓信託呼籲學校建立"家庭作業俱樂部"，給低收入家庭的孩子提供幫助。該機構同時認為政府應該建立一種教育券制度，由中央政府投入資金幫助貧窮家庭的小孩。