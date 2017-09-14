研究：女性比男性「更可能失去性愛興趣」

圖片版權 Getty Images Image caption 長於一年的關係是女性缺乏性愛興趣的原因之一

英國的一項性觀念研究顯示，當與伴侶生活在一起時，女性對性失去興趣的概率是男性的兩倍多。

研究發現，男女都會隨著年齡增長失去激情，但女性經常會因更長期的關係變得冷淡。

總體來說，不良的健康情況和缺乏情感親密對男女的性需求都有影響。

這項研究結果發表在醫學期刊BMJ Open上，調查了將近5000名男性和6700名女性的經歷。

英國研究人員稱，治療性慾應該通過觀察整個人的情況，而不是單單依靠藥物。

「痛苦和煩惱」

性治療師阿曼達·梅傑（Ammanda Major）指出，失去性愛興趣並不一定反常，男女需求變化也有許多不同的原因。

"對於一些人來說，這很自然和正常，但是對於其他人來說卻會引起痛苦和煩惱，"她說。

所有受訪者中，15%的男性和34%的女性稱，在過去一年，他們失去對性的興趣達三個月或更多。

對於男性來說，失去興趣的高峰在35歲至44歲，女性則在55歲至64歲。

但南安普敦大學（University of Southampton）和倫敦大學學院（University College London）的研究者們表示，沒有證據顯示，更年期是女性失去興趣的原因之一。

然而，他們確實發現，有小孩在家會尤其讓女性喪失興趣。

男女喪失性慾的主要原因還包括，不良的身體和心理健康狀況、性生活時缺乏溝通及情感連結。

重燃性愛興趣的五個小貼士：

早點談論這個問題，而不是任由其惡化——忽視問題可能引發其他問題，並讓你產生怨恨。如果這種方法不奏效，面對你不想談論這些的原因

探索其他的親密方式，例如牽手、溫和交談、擁抱和輕撫，而不是全部與性有關

性生活的一項阻礙是感覺自己沒有被關注——所以讓你的伴侶感到被尊重和他的重要性

通過性治療師、人際關係諮詢師或醫生獲得一些額外的幫助

放鬆——許多關係在與性無關時進行得非常順利，如果這是協力取得的成果。

在英國的這項國家性觀念及生活方式調查中，那些認為與伴侶"談論性生活十分輕鬆"的人可能較少說自己缺乏性愛興趣。

然而研究者稱，那些伴侶有過性方面的困難以及那些在關係中並不開心的人更有可能說他們在某個階段失去興趣。

研究發現，女性「與伴侶沒有對性同樣程度的興趣，以及沒有相同的性方面的好惡」也是失去興趣的原因之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 是他，還是我？

南安普敦大學性與生殖健康教授辛西婭·格雷漢姆（Cynthia Graham）稱，研究增進了對男女缺乏性愛興趣的原因及解決辦法的了解。

「這凸顯了評估的需要以及——如果可能——以整體、特定的關係和性別來對待性慾問題。」

她指出，這是一個不能只靠藥物來解決的問題。

「去了解抗抑鬱藥物之外的東西很重要，」 格雷漢姆教授說。

美國食品及藥物管理局（US Food and Drug Administration）最近批准了首個針對提高女性性慾藥物氟班色林（flibanserin）。

梅傑說：「性是一個很私人的事情，談論它可能會尷尬，但是交談常常是你提高性生活質量的最好方法。」