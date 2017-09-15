倫敦地鐵爆炸18傷 英警方定性恐怖事件

你的器材不支持播放多媒體材料 在帕森·格林車站地鐵車廂內拍攝到的現場

倫敦市中心早晨通勤高峰時段，地鐵綠線發生爆炸，造成18人受傷。英國警方將這一事件定性為「恐怖事件」。

周五（9月15日）早晨上班高峰時間約8點20分，倫敦穿越城區的地鐵綠線（District Line）富臨地區（Fulham）的帕森·格林站（Parsons Green）內，一列地鐵的車廂內有物體爆炸。

目擊者發佈的現場照片顯示，用超市塑料袋裝著的一個白色桶著火冒煙，不過車廂附近並沒有造成大面積的損壞。

警方表示，有一些人受傷，並建議人們避免前往該街區。

警方發佈的聲明說，目前尚不能確定爆炸起火的原因，車站已經被關閉。

圖片版權 PA Image caption 乘客拍攝到的爆炸物，似乎有電線從白色桶狀物內露出。

英國首相特里莎·梅在社交媒體推特Twitter上發文說："向在帕森·格林站受傷的人們，和勇敢應對這一恐怖事件的應急部門表示慰問！"

英國政府應急委員會（COBRA）將在倫敦時間下午一點召開緊急會議。

據目擊者所見，至少有一名乘客傷到臉部。

還有目擊者說，地鐵站內乘客們"驚慌失措"，紛紛逃離車站。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方說，有「數人」受傷

分析

BBC國內事務記者多米尼克·卡西亞尼

這是2017年以來發生的第五起恐怖事件。本次是唯一沒有造成人員死亡的事件。之前發生的4次恐怖襲擊，共造成36人死亡。

警方相信，已經成功破獲了6起重大的恐怖陰謀。這些案件很快將會在法庭公開審理。

自1970年代北愛共和軍發動炸彈襲擊以來，這是恐怖活動最為密集的一段時間。

接下來會如何應對？倫敦警方反恐指揮部需要查清3個重大問題：一、什麼人所為？二、附近還有沒其他爆炸物？三、還有沒有其他人參與恐怖行動？

英國政府的秘密爆炸物研究實驗室將察看從地鐵車廂上取到的證據，看是否與之前發現的爆炸物吻合。

圖片版權 AFP