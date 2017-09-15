英國魅力何在，如此吸引中國遊客？

圖片版權 Getty Images Image caption 大批中國遊客被英國歷史景點和古蹟所吸引。

剛剛過去的這個夏天，數以百萬的中國遊客來到英國旅遊，從人頭攢動的倫敦牛津街，到交通擁堵的劍河泛舟，還有無數英國的著名景點，到處可見成群結隊、興致勃勃的中國遊客。

新的數據顯示，自英國公投脫歐之後，英鎊的嚴重下跌，導致海外遊客蜂擁而來，其中中國遊客的增長格外引人注目，僅今年前三個月，中國遊客數量就比去年同期上升了43％。當然，到英國旅遊的簽證簡化和改革，也是一個重要因素。

購物、皇室與哈里波特

對相當多的中國遊客來說，到英國來旅遊，瘋狂購物幾乎是必須的。在英國買名牌比在中國買便宜得多這個事實，讓很多遊客情不自禁，我曾陪同國內來的朋友購物，從邦德街、哈羅茲、比斯特村，一直買到古董市場！

英國的零售業真的應該感謝中國遊客的慷慨解囊，令前一輪經濟衰退竟沒有感覺到痛苦就安然過去了。倫敦旅遊機構的統計顯示，中國遊客在倫敦購物消費的金額和花費的時間，都是他們在歐洲大陸國家花費的兩倍。

不過，隨著中國人出國遊的次數增多，純粹以購物為目的的旅遊正逐漸減少。比起2013到2015年，這兩年來，中國遊客在購物方面的消費逐漸下降，更多的錢花在旅行消費和觀光體驗上。

英國媒體報道，雖然英鎊的份量下降了，但英國的魅力依然如故。中國遊客在倫敦的第一觀光景點是女王宮邸白金漢宮，其次大英博物館，愛丁堡城堡，溫莎城堡都是遊客們的心儀之地。近年來，與羅琳筆下的少年魔法師哈里.波特有關的一切景點都格外吸引中國遊客。反映英國貴族家族的電視連續劇《唐頓莊園》的熱播，又使電視劇取景地海克利爾城堡成為遊客們聚焦景點。

圖片版權 Connectia Image caption Alnwick Castle - 英國貴族莊園的歷史和現狀吸引了很多中國遊客。

了解文化，深度旅遊

方女士在英國旅遊業工作多年，現在創辦了自己的旅遊公司 "可道旅遊"（Connectia）。她說，她意識到，隨著中國經濟的發達，越來越多的中國遊客開始希望旅行過程中更深入的了解英國歷史傳統與其獨特的文化，而不是僅僅走馬觀花，於是公司把焦點放在英國高端旅遊上，根據客人的要求，私人定制行程。

她說，有些遊客曾訪問過世界上不少國家，但是，他們說比起歐美很多國家，他們仍然是一次又一次被英國吸引。不僅是那些著名歷史景點和豪華飯店，他們還希望訪問英國那些綿延數百年歷史的貴族莊園和城堡，探索其歷史淵源和現代管理，並參與英國鄉紳活動和遊戲。

圖片版權 Connectia Image caption 中國遊客到英格蘭鄉下體驗鄉紳活動。

英國的那些歷史悠久的私立公學也經常是英國旅遊的亮點。方女士說，當她帶著中國客人造訪有數百年歷史的伊頓公學時，參觀名人校舍，踏尋歷史足跡，客人們常常為這個曾經產生過20位英國首相，眾多英國文學和政界巨人的學校感到震撼。

英國脫歐進程焦頭爛額，英鎊疲軟反彈無望，所幸英國輝煌的歷史文化，獨特的人文和自然景觀，仍將吸引世界各地的遊客留連忘返。