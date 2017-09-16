倫敦地鐵襲擊：英國首相斥責特朗普推文

圖片版權 Reuters Image caption 資料圖片：特朗普與特里莎‧梅

美國總統特朗普在推特上發文指，警方早前已懷疑周五（9月15日）地鐵爆炸案的疑犯。英國首相特里莎‧梅批評特朗普推特上的言論。

特里莎‧梅說：「我從來都不覺得，任何人對調查作出任何推測，對事情有所幫助。」

在推文中，特朗普形容襲擊者是「失敗者」、「恐怖份子」、「病態及精神錯亂」。他又稱蘇格蘭場（倫敦警察）已盯上他們。

倫敦地鐵炸彈襲擊令29人受傷。

特朗普與特里莎‧梅周五曾通電。白宮指，特朗普「保證繼續與英國密切合作，阻止世界各地針對無辜平民的襲擊及極端主義」。

圖片版權 Getty Images

唐寧街10號的發言人說，特朗普送上慰問。特朗普早前向記者說，襲擊是「可怕的事」。

特里莎‧梅批評特朗普推文後，雙方才通電。

特郎普其中一個推文說：「必需採取主動！」他看似斥責英國執法人員。

倫敦警方說：「任何猜測毫無幫助。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

「倫敦又一宗由失敗者恐怖分子策動的襲擊。他們是病態、精神錯亂的人，蘇格蘭場一早已知道他們。必需採取主動！」

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

「必需更強硬對待失敗者恐怖分子。互聯網是他們主要的徵召成員的工具，我們必須關閉及更好地利用它！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @NickJTimothy True or not - and I'm sure he doesn't know - this is so unhelpful from leader of our ally and intelligence partner. https://t.co/ZndrTXFrAX — Nick Timothy (@NickJTimothy) 2017年9月15日

特里莎‧梅前幕僚尼克‧提摩太在推特上說：「真偽與否──我肯定他不知道──我們的盟國及情報伙伴的領袖（作出這樣的評論）對事情沒有幫助。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @benhowlettuk It is highly unhelpful/dangerous and inappropriate for an ally to make announcements that share intelligence and undermine investigations https://t.co/rHcrE8oUNz — Ben Howlett (@benhowlettuk) 2017年9月15日

「盟友作出分享情報及阻礙調查的公告，對事事沒有幫助／危險及不妥當。」

前保守派國會議員本‧豪利特（Ben Howlett）指，特朗普的推文「危險並不妥當」。

特朗普周五亦有發表其他推文。他指過去九個月以來，在打擊所謂「伊斯蘭國」，他的政府比起奧巴馬政府取得更多成果。

分析：轉移話題？

BBC駐華盛頓記者澤克爾（Anthony Zurcher）

圖片版權 Getty Images

上個月，弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行白人民族主義遊行，發生暴力場面。特朗普並沒有即時譴責涉事者而備受批評。他反駁指：「與大部分政治人物不一樣，我想肯定我所說的都是正確無誤的。我並不想迅速發表評論。」

特朗普看似對自己說過的忠告置之不理。周五早上，特朗普在推特上連珠炮發，回應倫敦火車事件。

事實上，只要是特朗普認為伊期蘭武裝分子策動事件的話，他通常樂於迅速回應。菲律賓發生的賭場搶劫案，他都逼不及待回應──後來調查發現，劫案與伊斯蘭武裝分子無關。

除了發表倫敦襲擊外，特朗普再次抨擊參議院的程序。他說他針對穆斯林的出入境限制需要「更強硬」、與所謂「伊斯蘭國」的鬥爭要使用更齷齪的手段、體育頻道ESPN太政治化。

特朗普周四因接觸民主黨人、軟化在移民議題上的立場而遭受批評。他周五的行為，容易令人認為他在轉移話題。

特朗普再次談及關掉互聯網。他曾說互聯網是徵集恐怖份子的主要工具。

2015年共和黨競選期間，特朗普指，因恐怖份子的關係，他會要求微軟創辦人蓋茨關閉互聯網。

他當時說：「由於互聯網的關係，我們失去了很多人。」但他沒有解釋細節。

「我們要跟蓋茨及其他了解現況的人見面。」

「我們要跟他們討論，在某些區域、某些層面上關閉互聯網。」

假如他有關蘇格蘭場的推文是洩漏敏感資料，而並非作出揣測，這有可能違反情報安全。

五月，美國官員向美國媒體洩漏曼徹斯特炸彈襲擊的細節，觸怒英方。

《紐約時報》刊登現場及炸彈的照片而遭到批評。

特朗普利用周五推文去推銷出入境政策。他提倡暫時禁止六個穆斯林國家的國民及敘利亞難民入境美國。

跳過 Twitter 帖子 3 用戶名 @realDonaldTrump The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月15日

「美國的入境限制需要規模更大、更強硬、更針對特定目標──但愚蠢地，這樣會政治不正確！」