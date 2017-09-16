宮廷權鬥？英女王私人秘書「被迫」 離職

圖片版權 PA Image caption 2007年開始擔任英女王伊麗莎白二世私人秘書的克里斯托弗爵士 曾在英國軍情系統和外交部門工作，也是女王最信任的助手。

英女王伊麗莎白二世的私人秘書就任 10年卸任，據《泰晤士報》稱，原因是他跟女王的兒子威爾士親王矛盾激化，被逐出宮。

BBC經過多方求證，克里斯托弗·格蒂特爵士（Sir Christoper Geidt）去職並非出於自願。他擔任女王私人秘書10年，是女王最信任、最資深的顧問。多個不具名消息來源稱他是因為查爾斯王子的抱怨而離職。

《泰晤士報》說，克里斯托弗爵士否認自己被趕走。

他去職的消息今年稍早得到證實，但白金漢宮、克拉倫斯宮和肯辛頓宮周六（9月16日）共同就此發表聲明。

"無血政變"

作為女王身邊級別最高的幕僚，克里斯托弗爵士的職責是就時政與跟憲法相關的事務向女王提供建議。這是自2007年以來英國上下最重要的工作之一。

他在籌備英王室權力交接方面的工作得到讚賞，二度授勳。據信，他曾努力設法讓王室三代 - 女王、女王的長子查爾斯王子和查爾斯的長子威廉王子之間能夠更密切互動、協作。

圖片版權 PA Image caption 年近七旬的查爾斯王子是英國歷史上「待機」時間最長的王位繼承人

但BBC王室事務記者亨特說，作為女王長子，查爾斯王子明年就70周歲，對任何可能削弱他在他傾情投入的事業中的影響力的變化都十分敏感。

今年七月，矛盾公開化，據悉，查爾斯王子直言不諱地告訴母親，克里斯托弗爵士的進言不靠譜。

為了避免衝突，女王採納了查爾斯的意見。

BBC記者亨特說，夏天裏這場不流血的宮廷政變意味著查爾斯王子掌握了更多左右王室今後走向的控制權。

英王室三宮共同發佈這個前所未有的聲明，也表明王室內部對這件事可能在外界引發的反響倍感關注。

高薪和"特權"

據信，除了丈夫菲利浦親王之外，女王最信任的人就是克里斯托弗·格蒂特。他年薪14萬6千英鎊，比首相工資還多幾千。

圖片版權 Getty Images Image caption 格蒂特對女王在公眾面前的形像也考慮細緻周全

現年56歲的格蒂特是前陸軍中士，曾在軍情系統和桑德赫斯特陸軍學院服役，1983年退役後進入英國外交部，2002 年成為女王私人秘書助理，2007年成為女王私人秘書。

據稱，格蒂特不僅關照女王在公眾面前的言行，也會精心考慮其衣著搭配。比如，女王一次出訪愛爾蘭，格蒂特設計讓女王發表講話時開場白用蓋爾語（愛爾蘭語）。

英國媒體報道稱，格蒂特每天清晨第一個到辦公室，會先瀏覽、篩選女王所有信件，挑出他認為需要女王親自過目的留給女王。

他和女王個人助理安吉拉·凱利是僅有兩名享有可不受阻礙直接見女王的特權的幕僚。英國大選期間，他負責及時向女王通報各方選情，平時則是女王的"耳目"，以及女王和白廳溝通的渠道。

"三智者"之一

熟悉王室事務的評論員認為，格蒂特把現代氣息引進古老的君主制，尤其是把專業化精神帶入白金漢宮和克拉倫斯宮。

一名王室成員曾形容他"不像查爾斯王子那代的人，而更像威廉王子這代的人。女王充分意識到他在協調和溝通方面的超凡能力，也很好地發揮了他的作用。"

圖片版權 AFP Image caption 王室成員曾形容格蒂特"不像查爾斯王子那代的人，而更像威廉王子這代的人

王室評論員霍伊曾向媒體透露，女王欣賞格蒂特敢於直言，不唯唯諾諾，還稱格蒂特高度重視細節，也精於韜略。

格蒂特曾與職業外交官曼寧爵士和女王前人私人秘書詹弗裏勳爵一起提升威廉王子的公眾形像，輔佐他成為王室巡迴大使。

2013年，格蒂特曾奉女王之命赴澳大利亞，為查爾斯王子將來成為英國國王和澳大利亞國王的同時，也能得到英聯邦53個成員國的支持接任英聯邦首腦職位展開游說。

周六白金漢宮、克拉倫斯宮和肯辛頓宮的共同聲明說，對"基於匿名消息來源的傳聞"不予置評，但重申今年七月已經宣佈，擔任女王私人秘書10年的克里斯托弗爵士將離職。

聲明強調，今年七月宣佈克里斯托弗爵士離職時，王室總管已經讚譽了克里斯托弗爵士對王室的貢獻，他本人也對王室其他成員對女萬的支持表示讚賞。

聲明說，近年來，王室三代及其各宮伺從團隊之間的工作關係比以往任何時候都密切。