倫敦自然歷史博物館外撞車：發生了什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 社交媒體上流傳的一則視頻顯示，一名男子在事發後被兩人按倒在地上。

倫敦市中心自然歷史博物館外周六（10月7日）下午發生撞車事件。警方說，這起事件已經造成數人受傷。

事件發生地在市中心南肯星頓的展覽路上。大都會警方說，一名男子在事發後被逮捕。

社交媒體上流傳的一則視頻顯示，一名男子在事發後被兩人按倒在地上。

在現場的一名BBC記者說，警方告訴她，受傷者的傷勢並不嚴重。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 南肯星頓的展覽路是倫敦標誌性地段，周邊有不少外國大使館和博物館等，著名的帝國理工學院也在展覽路上。

截至發稿，警方仍然在調查事發原因。唐寧街首相府的一名發言人表示，首相特里莎·梅也在密切關注事態進展。

目前，英國的恐怖威脅級別處於"嚴重"，意味著恐怖襲擊很有可能隨時發生。

當時在現場的BBC記者克羅伊·黑沃德說，她看到一輛車"對角線穿過馬路"。事發後幾分鐘內，武裝警察和救護人員就趕到了現場。

南肯星頓的展覽路是倫敦標誌性地段，周邊有不少外國大使館和博物館等，著名的帝國理工學院也在展覽路上。